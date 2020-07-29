خطوات تطبيق مكياج سهرة ناعم

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 29 يوليو 2020 04:43 مساءً - يختلف مكياج السهرات عن مكياج النهار من حيث اعتماده على ألوان داكنة وتركيبات لامعة من الباييت والدرجات المعدنية. إلا أنه بات بإمكانك الاستمتاع بمكياج جميل للسهرات وفي الوقت نفسه ناعم ورصين، من دون الحاجة إلى المبالغة في اختيار الألوان ومزجها.



الخطوة الأولى: تحضير البشرة

Vichy Pureté Thermale لتحضير البشرة



قبل البدء بتطبيق المكياج، عليك التأكد من أن بشرتك حاضرة لاستقبال أي مستحضر كان. في البداية عليك تنظيف بشرتك جيداً من الأوساخ والتراكمات التي قد تتسبّب بها العوامل الخارجية، وذلك من خلال استخدام منظّف للبشرة، قد يكون بتركيبة الكريم أو الجل أو الرغوة... تختارينها بحسب نوع بشرتك.



بعد التأكد من تنظيف البشرة بشكل جيّد، استخدمي الكريم المرطّب الخاص بك لتمنحيها ملمساً حريرياً ناعماً يساعد في إنجاح المكياج. فجفاف البشرة يمنعك من الحصول على سحنة متجانسة ونضرة.



الخطوة الثانية: البرايمر.. المستحضر الأساس

وضع البرايمر



على الرغم من أن البرايمر ليس بالمستحضر القديم، فقد بدأ بالظهور في عالم التجميل منذ بضع سنوات فقط، فقد استطاع أن يثبت فعاليته في تثبيت المكياج ونجاحه. هناك تركيبات متعدّدة من البرايمر، منها ما يساعد في توحيد لون البشرة وهو مناسب للبشرة التي تعاني ظهور البقع على سطحها، ومنها التركيبة المرطّبة وهي مناسبة للبشرة الجافة، ومنها التركيبة التي تمنح البشرة إشراقاً وتوهجاً وهي تناسب أنواعا مختلفة من البشرة.



الخطوة الثالثة: كريم الأساس

كريم الأساس



في حين يمكنك الاستغناء عن كريم الأساس في مكياج النهار، واعتماد كريم وقاية من الشمس ملوّن أو بودرة بتركيبة خفيفة، فإن مكياج السهرات يفرض عليك استخدام كريم أساس بتركيبة تغطي عيوب البشرة وتمنحك لوناً متجانساً ومشرقاً.

Advertisements



بعد تطبيق كريم الأساس، استخدمي بودرة حرّة بلون شفاف لتثبيته.



الخطوة الرابعة: مكياج العيون

مكياج العيون



يشكّل مكياج العيون الجزء الأكبر من مكياج الوجه بشكل عام، لذا يكون التركيز على إبراز العينين كبيراً. وللحصول على مكياج عيون ناعم ولافت في الوقت نفسه، بإمكانك أن تكتفي بظلال بألوان معدنيّة أو بتركيبة لامعة، مع لمسة ماسكرا سوداء والاستغناء عن الأيلاينر. فبهذه الطريقة تجعلين مكياج عينيك متوهّجاً دون أن يبدو قوياً.



الخطوة الخامسة: البلاش مع لمسة هايلايتر

البلاش



الهايلايتر مستحضر سحري يزيد من وهج بشرتك وإشراقها. لمكياج السهرات، بإمكانك أن تمزجي بين البلاش باللون الزهري- الخشبي مع القليل من الهايلايتر، أو أن تضعي البلاش على عظمتي الخدين وتوزّعي الهايلايتر على أطراف العينين والأنف والجبين.

تابعي المزيد : رسمات عيون ملونة تحاكي أحدث صيحات المكياج