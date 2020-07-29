كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 29 يوليو 2020 04:43 مساءً - مع اقتراب موعد عيد الأضحى المبارك؛ تحرص الكثير من الفتيات على البحث عن وصفات وخلطات لتفتيح البشرة، للظهور ببشرة رائعة ونضرة في العيد.



وتفضل الكثير من الفتيات استخدام وصفات طبيعية، بدلا من الاستعانة بمستحضرات ومساحيق التجميل، حرصا منهن على سلامة ونضارة بشرتهن.



وخلال السطور التالية؛ يقدم لك "الخليج 365. نت" أفضل خلطات تفتيح البشرة قبل عيد الأضحى، يمكنك أن تستعيني بما يناسبك من بينها، لإطلالة جذابة ومشرقة.



أولا: قناع الخيار والعسل

قناع الخيار والعسل



يتكون هذا القناع من خيارة واحدة، حليب، عصير الليمون، وعسل.



الطريقة: قومي بوضع خيارة واحدة في الخلاط الكهربائي، مع خمسة ملاعق من الحليب، وربع كأس من عصير الليمون، و5 ملاعق من العسل.



امزجي المكونات جيدا في الخلاط ثم ضعي الخليط في وعاء مع تقليب المكونات حتى يصبح القوام سميكا، وضعيه في الثلاجة لمدة 6 ساعات.

ويمكن وضع القناع على الوجه مرة واحدة يوميا بعد الاستحمام لمدة 20 دقيقة، ثم غسله بالماء الدافئ، وترطيب الوجه جيدا.

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ثانيا: قناع البطاطس والحليب

قناع البطاطس والحليب



يتكون هذا القناع من البطاطس والحليب.



الطريقة: قومي بوضع نصف حبة من البطاطس في الخلاط الكهربائي، ثم أضيفي بعدها الحليب، وامزجيهما جيدا في الخلاط.



ويمكن استخدام القناع على الوجه مرة واحدة يوميا لمدة 15 دقيقة، واحرصي على غسله جيدا بعد وضعه بالماء الفاتر والغسول المناسب لبشرتك، ثم ترطيب البشرة.

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ثالثا: قناع الطماطم وعصير الليمون

قناع الطماطم وعصير الليمون



المكونات: طماطم وعصير ليمون.



الطريقة: قومي بمزج الطماطم مع قليل من عصير الليمون، لإعداد عجينة، ثم ضعيها على بشرتك واتركيها لمدة 15 دقيقة قبل غسل الوجه.



واحرصى على ترطيب بشرتك جيدا بعد الانتهاء من غسل هذا الماسك، للحصول على نتيجة جيدة.



رابعا: قناع البيض وزيت الزيتون

قناع البيض وزيت الزيتون



المكونات: صفار بيضة، وليمون، وملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

الطريقة: قومي بإضافة ملعقة كبيرة من زيت الزيتون، وعصر نصف ليمونة، إلى صفار بيضة، مع مزج جميع المكونات جيدا حتى يصبح قوامها متماسكا.

ثم قومي بوضع الخليط على البشرة لمدة 15 دقيقة، واغسليه بالماء الدافئ والغسول المناسب لبشرتك، ومن ثم رطبيها جيدا.

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