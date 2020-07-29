فيديو.. نبيلة عبيد تتحدث عن رقصها في "الراقصة والسياسي"

لايف ستايل

كشفت الفنانة نبيلة عبيد عن كواليس تعلمها الرقص خلال مشاركتها في فيلم "الراقصة والسياسي"، وتحدثت كذلك عن ردود الأفعال التي تلقتها على هذا الفيلم بالتحديد، خاصة مع تقديمها دور راقصة لأول مرة.

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ونشرت نبيلة عبيد عبر صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، والذي باتت تتواصل خلاله مع جمهورها ومتابعيها مقطع من مشاركتها في الفيلم، ورقصها في مشهد من مشاهده.

وكتبت في تعليقها على الفيديو، "من التفاصيل الحلوة اللي دايما بتسألوني عليها.. إنتي مين علمك الرقص يا بلبلة.. طبعا أنا كنت بحب الرقص من صغري.. وكنت دايما بحب أتعلم الفن ده من جميع مدربي ومصممي الرقص".

وأكملت، "إبراهيم عاكف واحد من الناس اللي دربوني وعلموني إزاي أرقص في الأفلام.. مساء الفل عليكم يا أجمل ناس".

تلقت نبيلة عبيد كثيرا من التفاعل معها عبر الإعجابات على الفيديو، وكذلك التعليقات والتي كان من بينها، "من أشوف رقصك الجميل يرقص قلبي معه، محترفه بالرقص ماشاءالله"، و"أحلى وأجمل من ترقص"، و" ما شاء الله عليكي".