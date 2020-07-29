فيديو.. طريقة عمل الملوخية بـ"عرق" على طريقة صبحي كابر

مطبخ
كتب: هن -
02:58 م | الأربعاء 29 يوليو 2020
الملوخية من الأكثر الأطباق التي تميز مطعم صبحي كابر، مع الطشة بالتوم والكسبرة، ويقدم الشيف محمد الشريف من مطعم صبحي كابر، في فيديو خاص لـ"هن" طريقة عمل الملوخية.
وتعتبر الملوخية من أهم الأطباق المميزة التي تطلب خلال اليوم في المطعم، ويعتبر سر "العرق" في الملوخية هو التقليب المستمر لها خلال الطهي وحتى التأكد من عدم تماسكها ببعضها، ثم وضعها على النار مباشرة.
والملوخية كذلك من الأصناف الجانبية التي تقدم على سفرة عيد الأضحى المبارك مع اللحوم المشوية والمسلوقة، والفتة والرقاق، وجميع أنواع المحاشي المميزة، في تلك المناسبة الدينية.
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