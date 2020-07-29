شكرا لقرائتكم خبر عن السجن لنمساوي حاول قتل زوجته بعبوة ناسفة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قضت محكمة نمساوية، أمس، بالسجن 18 عاما تقريبا على رجل يبلغ من العمر 29 عاما، لمحاولته قتل زوجته بعبوة ناسفة منزلية الصنع. وحكمت محكمة في كلاغنفورت، عاصمة كارينثيا، على زوج المرأة بالسجن 17 عاما وثمانية أشهر، وقبوله في مرفق مخصص للجناة غير المستقرين عقليا.

وقضت المحكمة بالسجن 16 عاما على شريكه البالغ من العمر 29 عاما أيضا، لمساعدته في تنفيذ الهجوم.

وطبقا لجلسات المحكمة، قام الشريك، وهو أحد أفراد الجيش، بوضع الطرد خارج منزل المرأة، ودق جرس الباب ثم هرب. في هذه الأثناء كان الزوج السابق -والذي خدم أيضا بالجيش في الماضي- يختبئ في مكان قريب وقام بتفجير العبوة عن بعد.

وبحسب وسائل الإعلام أصيبت الضحية، 27 سنة، وهي أم لثلاثة أطفال، بحروق خطيرة في الهجوم الذي وقع في أكتوبر الماضي. وتم تفجير العبوة الناسفة (على شكل طرد) عندما التقطتها السيدة من أمام شقتها في بلدة غوتارينغ في ولاية كارينثيا جنوبي النمسا. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الامارات | السجن لنمساوي حاول قتل زوجته بعبوة ناسفة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.