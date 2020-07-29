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الامارات | فيديو.. إماراتية تبهر لجنة تحكيم "من البيت إلى المسرح" في "دبي اوبرا"

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ديانا أيوب - دبي 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أبهرت الإماراتية فاطمة الهاشمي لجنة تحكيم "من البيت الى المسرح" المسابقة التي أطلقتها "دبي أوبرا" في أبريل الماضي، بصوتها الاوبرالي المميز. ويتبارى الآن على مسرح الاوبرا  ١٢ متسابقا من مختلف الدول، ليتم اختيار  فائزين سيحظى الأول بفرصة تقديم عرضه قبل أحد من العروض العالمية التي ستقدم على خشبة الأوبرا، بينما الفائز الثاني سيحصل على فرصة تقديم عرض منفرد لمدة لساعة. 

 

وأوضحت الهاشمي في ردها على لجنة التحكيم أنها نشأت في عائلة موسيقية مهتمة بالغناء الشرقي ولكنها أكثر ميلا للغناء الاوبرالي والجاز الى جانب استماعها للأغنيات الخليجية. 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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