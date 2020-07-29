الامارات | فيديو.. إماراتية تبهر لجنة تحكيم "من البيت إلى المسرح" في "دبي اوبرا"

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أبهرت الإماراتية فاطمة الهاشمي لجنة تحكيم "من البيت الى المسرح" المسابقة التي أطلقتها "دبي أوبرا" في أبريل الماضي، بصوتها الاوبرالي المميز. ويتبارى الآن على مسرح الاوبرا ١٢ متسابقا من مختلف الدول، ليتم اختيار فائزين سيحظى الأول بفرصة تقديم عرضه قبل أحد من العروض العالمية التي ستقدم على خشبة الأوبر ا، بينما الفائز الثاني سيحصل على فرصة تقديم عرض منفرد لمدة لساعة.

وأوضحت الهاشمي في ردها على لجنة التحكيم أنها نشأت في عائلة موسيقية مهتمة بالغناء الشرقي ولكنها أكثر ميلا للغناء الاوبر الي والجاز الى جانب استماعها للأغنيات الخليجية.