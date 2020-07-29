الامارات | فيديو.. إماراتية تبهر لجنة تحكيم "من البيت إلى المسرح" في "دبي اوبرا"

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شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. إماراتية تبهر لجنة تحكيم "من البيت إلى المسرح" في "دبي اوبرا" والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أبهرت الإماراتية فاطمة الهاشمي
وأوضحت الهاشمي في ردها على لجنة التحكيم أنها نشأت في عائلة
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