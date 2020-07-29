هل يزول الوزر إذا تزوجت الفتاة ممن زنى بها؟.. الإفتاء تجيب

فتاوى المرأة
كتب: هن -
02:37 م | الأربعاء 29 يوليو 2020
ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية من أحد السائلين عبر الموقع الإلكتروني الخاص بالإفتاء، يريد معرفة هل يزول الوزر إذا تزوجت المرأة ممن زنا بها؟، وقال السائل، "عندما تزني امرأة وتتزوَّج من مَن زَنَى بها، هل يبقى الوزر كما هو أم يزول بمجرد الزواج؟".
وجاء رد الإفتاء من فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة محمد، قائلا: "الزنا كبيرةٌ من الكبائر يزول وزرُه بالتوبة منه، وليس من شرط هذه التوبة أن يتزوَّج الزاني ممن اقترف هذه الجريمة معها".
وأكمل في فتواه: "التوبة تكون بالإقلاع عن الزنا والندم على فعله والعزم على عدم العودة إليه، ومن تاب تاب الله عليه، سواء تزوج منها بعد ذلك أو لم يتزوج، فليست التوبة مرتبطة بالزواج، وإن كانت المروءة تستدعي ستر من أخطأ معها، فإذا تابا كلاهما وكانا ملائمين للزواج يحسن زواجهما من بعض".
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