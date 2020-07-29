ضمن 10 مشاهير.. حليمة بولند متهمة بـ "غسيل أموال": لو مذنبة حاسبوني

علاقات و مجتمع

أصدرت دولة الكويت قرارًا بحظر 10 مشاهير من السفر مع التحفظ على أموالهم، وكانت على رأسهم الإعلامية حليمة بولند، وجاء ذلك وفق قرار النائب العام ضرار العسعوسي، بعد تضخم أرصدتهم البنكية، عقب تحقيقات على مدى شهور واستدعاءات لأطراف ذات صلة، كما قامت وزارة الداخلية بتعميم أسمائهم على المنافذ البرية والجوية.

التزمت الإعلامية الصمت خلال الأيام الماضية، عقب زج اسمها في قضية"غسيل الأموال"، حتى خرجت عن صمتها من خلال موقع فيديو مصور، ظهرت به عبر حسابها الرسمي على موقع"سناب شات"، قائلةً" مستعدة لتحمل أي عقوبة تؤخذ ضدي حال أثبتت النيابة الكويتية تورطي بالفعل في القضية".

وأضافت حليمة قائلة: "قبل تقريبا أسبوعين تكلمت في برنامجي هنا الكويت.. وطالبت بسن قوانين صارمة لمحاربة الفساد المتمثل في جريمة غسيل الأموال واليوم أنا أشكرهم على محاربة الفساد والله لو أنا مشاركة في هذه الجريمة الشنيعة تجاه وطني.. فأتمنى أن أكون أول وحده أحاسب ويتخذون اتجاهي العقوبة الشديدة".

وتوجهت حليمة، بالشكر لكل من سأل عنها في جميع الدول العربية، مشيرة إلى أن الكويت دولة مؤسسات وبها دستور وقانون يحكم المواطنين، مبينة أنه لا أحد فوق هذا القانون والكل سواسية وأنه لابد من احترام نزاهة القانون الكويتي.

من هي حليمة بولند؟

- حليمة بولند، إعلامية كويتية، ولدت في 10 ديسمبر عام 1980، وتبلغ من العمر 40 عامًا.

- بدأت مشوارها الإعلامي بعام 2001 حيث كانت طالبة في السنة الأخيرة بكلية الآداب في جامعة الكويت حينما اختارها رئيس قسم الإعلام للعمل في تلفزيون الكويت خلال برنامج "ذبست" للمخرج خالد البطي الذي ساندها ببدايتها ورشحها للتقديم برامج أخرى على تلفزيون الكويت.

- ظهرت كممثلة في عام 1995 خلال برنامج الأطفال"إفتح يا وطني أبوابك" مع الفنان طارق العلي والفنانة أنوار أحمد على تلفزيون الكويت، وبعده قدمت العديد من البرامج على مختلف القنوات الخليجية والعربية.

- قدمت العديد من المهرجانات مثل مهرجان صلالة وليالي دبي وهلا فبراير، وحصلت على لقب"ملكة جمال الإعلاميات العرب".

- كانت حليمة بولند قاضت الكاتبة المصرية ليلى أحمد، بعد انتقادها لها بسبب الاستعراض بمؤخرتها في الإعلانات، وكانت أيدت محكمة الجنح المستأنفة في الكويت، غرامة على الكاتبة، وألزمت المحكمة الكاتبة بتعهد بحسن السير والسلوك، بسبب انتقادها للإعلامية الكويتية حليمة بولند، ووصل قدر الغرامة 3000 دينار كويتي، أي ما يعادل 10 آلاف دولار أمريكي، خلال عام 2017.

وقال المحامي الكويتي حسين العصفور، على حسابه على "تويتر": "إن محكمة الجنح المستأنفة، قضت بتأييد حكم تغريم الكاتبة الصحفية ليلى أحمد 3 آلاف دينار".

وأضاف محامي الدفاع عن بولند: "ألزمت المحكمة المدعي عليها بالتعهد بحسن السير، والسلوك لمدة 3 سنوات، بسبب إساءتها لموكلته".

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- تزوجت حليمة بولند مرتين سابقًا، الأولى من عبد السلام الخبيزي، الذي تزوجته في العام 2012 وأنجبت منه طفلتين هما ماريا وكاميليا، فيما لم تكشف عن هوية الزوج الثاني وظل زواجهما سريا وطلاقهما أيضا.

- وفي 24 مايو عام 2018، فاجئت حليمة جمهورها، بإعلان اعتزالها الفن، عقب مرور أسبوع على عقد قرانها، ونشرت "بولند" صورة لعقد قرانها على عريسها وعلّقت عليها قائلة: "أخجل أن أتمنى من بعدك شيئا، فأنت بالنسبة لي كل شيء، لذا أعلن اعتزالي رسميا".

- عقب مرور شهرين من زواجها، أعلنت طلاقها من المحامي عبدالرزاق العنزي، عبر حسابها على موقع "سناب شات"، مرفقة مقطع فيديو لصديقتها الدكتورة فوزية الدريع، تتحدث فيه عن أسباب الانفصال.

وقالت الدريع، إن بولند تنازلت كثيرًا إرضاءً لزوجها، من خلال ارتدائها عباءات فضفاضة، متابعة أنها تلقت اتصالا هاتفيا منها باكية من ضغط زوجها عليها لارتداء النقاب، ثم قرر الانفصال عنها لرفضها تغطية وجهها.

ونصحت فوزية صديقتها بالتأني قبل الإقدام على خطوة الزواج، بهدف الحصول على أسرة مستقرة وهادئة.

- وكانت حلت حليمة بولند، ضيفة على برنامج الطائرة المذاع على قناة atv Kuwait، حيث تحدثت عن تعرضها للتحرش، وفترة انقطاعها عن الإعلام وإمكانية ارتدائها الحجاب في المستقبل، في 27 إبريل لعام 2019، قالت في بداية حديثها، إنها عانت بشدة من تعرضها للتحرش في لندن خلال حضورها مباراة كرة قدم السوبر السعودي، بين نادي الهلال والأهلي.

أما في سنتروبي، في فرنسا فقد تعرضت بولند للسرقة، في أثناء نومها في إحدى الفيلات برفقة صديقاتها شمس وفاطمة المهيري، وشكت في أن السارقين وضعوا منوما أو مخدرا في طعامهم كي يتمكنوا من السرقة.

وبالتطرق لحديثها عن الاحتشام، قالت إنها تعتبر نفسها شخصية معتدلة ليست متدينة، وأصافت ان الانفتاح الذي تفضله هو نوع من أنواع الاعتدال، وهي أفضل من التطرف، وأكدت على أنها تعتبر نفسها شخصية محتشمة، وستكون هكذا دوما.

ولفتت "بولند" إلى أن ملابس الصلاة أهم ما في حقيبتها أثناء السفر، منوهة بأنها ابتعدت فترة عن الأضواء، ولكنها لم ترتدي الحجاب كما أشيع، ولكنها كانت ترتدي العباءة والشيلة، وتتمنى لو ارتدته في يوم من الأيام.

- وكانت دافعت حليمة بولند عن الفنان محمد رمضان، في 20 مايو من العام الجاري، بعد المقطع الفيديو الذي شاركته الإعلامية مي العيدان، بمشاركة حليمة مقطع فيديوعبر حسابها على "سناب شات" عرضت فيه محادثة بينها وبين "رمضان" عبر تطبيق "واتس آب".

وجاءت المحادثة: "هو فعلاً مش عارف إيه إلي اتعمل في الكويت والكويتيين من صدام.. وعلى فكرة ناس كتير أوي في مصر متعرفش.. ومحمد رمضان هيفضل نمبر وان في مصر والخليج".

وأضافت: "الظلم ظلمات يوم القيامة.. زي ما أنتم شايفين انتشر فيديو عن صدام حسين".

وذكر "رمضان" في تعقيبه لحليمة بولند: "ده قديم أوي وأنتي عارفة حبي للكويت والكويتيين.. أنا قلت كده علشان صدام حسين شخصية ثرية دراميًا وممكن أجسدها وده مش معناه بتفق مع سياسته.. هل لو أنا جسدت شخصية هتلر هل ده يعني إني مع النازية".