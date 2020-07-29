صور وفيديو.. معلومات عن سهام صالح بعد أول ظهور لها على قناة الأهلي

علاقات و مجتمع

ظهرت الإعلامية سهام صالح أمس، لأول مرة على شاشة قناة الأهلي لتقديم برنامج "البيت الكبير"، تاركة الإعلام بشموله لتكون متخصصة في الإعلام الرياضي، وفي أول ظهور لها على الشاشة بدأت حلقتها بدعاء، "يا رب حبب فينا خلقك واجعل في وشنا القبول"، لتصبح خلال دقائق قليلة أولى ترندات موقع "تويتر"، وتصدر الأهلي بجمهوره كذلك الترندات، ويستعرض التقرير التالي معلومات عن سهام الصايغ.

- هي إعلامية مصرية ولدت في الكويت.

- لها شقيقة توأم تكبرها بنصف ساعة.

- بدأت مسيرتها المهنية كمراسلة في قناة الحرة بالكويت.

- كمذيعة بدأت من خلال تقديم برنامج "البورصة" على شاشة التليفزيون الكويتي.

- انتقلت للإعلام المصري بتقديمها نشرات الأخبار على قناة ON TV عام 2009.

- من أبرز المنادين بتأسيس نقابة للإعلاميين حتى جاء ترشيحها من الأستاذ حمدي الكُنيسي، رئيس نقابة الإعلاميين تحت التأسيس لتكون وكيل النقابة.

- هي أصغر وكيل أول نقابة الإعلاميين تحت التأسيس.

- هي كذلك عضو لجنة القيد بالنقابة.

- تحضر حاليا رسالة الماجيستير بالعلوم السياسية والتي تتناول دور وسائل الإعلام الخارجية في العلاقات المصرية الأفريقية بعد 30 يونيو.

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- حصلت على تكريم من وزير الإعلام الكويتي صباح خالد الصباح في منتدى الإعلام العربي بالكويت 2016.

- كانت تعمل مذيعة لدى قناة MBC مصر وMBC مصر 2 قبل انتقالها للأهلي لمدة 7 سنوات منذ 2012 وحتى 2019.

- انتقلت للأهلي ضمن خطة التطور دون الإفصاح عن برنامج بعينه.

- استقر اختيارها على تقديم برنامج "البيت الكبير" بمشاركة هاني رمزي في نهاية المطاف.

- أعربت عن سعادتها البالغة بانضمامها إلى قناة النادي الأهلي العريق.

- قالت سهام الصايغ عن تصدرها الترند بسبب توترها عبر "فيسبوك"، إنها كانت "مرعوبة مش خايفة بس"، بسبب مشاهدتها من قبل الملايين حول العالم من جماهير الأهلي.

- دخلت سهام صالح الترند بسبب أولى الحلقات، والتي تحدث الجمهور عن جمالها وشاكتها وكذلك عن تعلثمها وتوترها أمام الكاميرا.

- تصف نفسها بأنها "ست بيت شاطرة".

- وتقول عن نفسها أيضا إنها وتتميز "الصديق المخلص حيث يعتمد عليها كثير من أصدقاءها في حل مشاكلهم".

- تنشر لها دوما صورا مرتدية ملابس حمراء، وكذلك، شعار النادي الأهلي عبر "إنستجرام"، ووصفها متابعوها بأنها "أهلاوية جدا".