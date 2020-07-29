آيشواريا راي توجه رسالة لزوجها ووالده بعد تعافيها من كورونا: مديونة لكم للأبد

علاقات و مجتمع

قبل 17 يومًا مضوا، في يوم 12 يوليو، أصيبت نجمة بوليود، آيشواريا راي، وابنتها بفيروس كورونا المستجد، بعد يوم من نقل زوجها الممثل الهندي أبهيشيك، ووالده أميتاب باتشان، للمستشفى لتلقي العلاج بعد إصابتهم بالفيروس، لتستعيد صحتها مجددًا وعادت لمنزلها وأسرتها عقب مغادرتها مستشفى مومباي.

وعلقت الفنانة على إصابتها بالفيروس وتماثلها بالشفاء، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، معبرة عن امتنانها لمتابعيها وأسرتها، قائلةً: "أشكركم كثيرًا جدًا على دعواتكم وصلواتكم وقلقكم وأمنياتكم وحبكم لملاكي الصغير آراذيا ووالدى أميتاب وأبهيشيك وأنا".

وأضافت نجمة بوليوود "أعتبر نفسى مديونة لكم للأبد، بارك الله فيكم جميعًا، لكم دائمًا حبى وصلواتى لتكونوا فى أفضل حال ومن حولكم، كونوا جيدين وأمنين وليبارككم الله، أحبكم جميعا".

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بكاء أميتاب باتشان بعد نجاة زوجة ابنه وحفيدته من كورونا: لم استطع السيطرة على دموعي

رد فعل عاطفي من الفنان الهندي أميتاب باتشان بعد نجاة زوجة ابنه آيشواريا راي وحفيدته آراذيا من كوفيد 19 الذي يسببه فيروس كورونا، وشارك تعليقه مع جمهوره ومتابعيه عبر السوشيال ميديا.

"لم استطع ان امنع دموعي"، هكذا جاء رد فعله عقب جروج زوجته وابنتهما الصغيرة من المستشفى، وكتب أميتاب باتشاب عبر صفحته الشخصية على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، "لم أستطع السيطرة على دموعي بعد علمي بشفاء إيشواريا زوجة ابني وإردريا حفيدتي.. يارب نعمك كثيرة لا تحصى".

وتلقى أميتاب باتشان كثيرا من الدعم على تغريدته، وهنأه متابعيه بالشفاء، حيث دخلت آيشواريا راي وابنتها آراذيا البالغة من العمر 8، وهي حفيدة أميتاب باتشان المستشفى جراء إصابتهما بفيروس كورونا المستجد، ومكثا فيها لـ 10 أيام قبل أن تتحسن حالتهما.