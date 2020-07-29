بعد إصابة قط بكورونا.. هل يمكن للحيوانات الأليفة نقل الفيروس؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - سيد متولي

تسبب فيروس كورونا المستجد، في حالة من القلق لمحبي الحيوانات الأليفة في كل مكان، خوفا من أن تكون كلابهم وقططهم قد تكون عرضة للإصابة.

يأتي ذلك بعد إصابة قط في إنجلترا بـ كوفيد-19 عن طريق أصحابه، وهي أول حالة تم الكشف عنها في بريطانيا.

هل يمكن للحيوانات الأليفة التقاط فيروس كورونا ونقله؟

وفقا لصحيفة "ذا صن" البريطانية، كان هناك الكثير من الارتباك حول ما إذا كانت الحيوانات الأليفة يمكن أن تصاب بالفيروس التاجي أو تحمله، خلال المراحل الأولى من تفشي المرض، أكد العلماء والمسؤولون الحكوميون في البداية أن ذلك الأمر غير ممكن.

في مارس 2020، قامت شركة IDEXX في الولايات المتحدة الأمريكية، بتقييم الآلاف من عينات الكلاب والقطط أثناء التحقق من نظام اختبار بيطري جديد لكوفيد-19، حيث أفاد المختبر أن نتائجه أظهرت أن الفيروس تم نقله "من شخص لآخر، في حين أعطت العديد من الكلاب والقط نتائج إيجابية لالتقاط كورونا، بعد اتصال وثيق مع البشر المصابين، وفقًا للمنظمة العالمية لصحة الحيوان.

في 5 أبريل، تم الكشف عن وجود نمر ماليزي في حديقة حيوان برونكس في نيويورك، كانت نتيجة اختباره بكورونا فيما يسمى "الحالة الأولى من نوعها".

وقالت حديقة الحيوان إن النمر أظهر نتائج إيجابية لكوفيد 19. أصيب هو وشقيقته ونمران وثلاثة أسود أفريقية بسعال جاف ويتوقع أن يتعافى الجميع.

في 2 أبريل، قالت المنظمة العالمية لصحة الحيوان: "الآن بعد أن انتشرت عدوى فيروس كورونا على نطاق واسع بين السكان، هناك احتمال أن تصاب بعض الحيوانات بالعدوى من خلال الاتصال الوثيق مع البشر المصابين.

وأضافت أن العديد من الكلاب والقطط أظهرت نتائج إيجابية لفيروس كورونا نتيجة الإصابة بالمرض من أصحابها.

في أمريكا، أفادت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، أن عددًا صغيرًا جدًا من الحيوانات الأليفة خارج الولايات المتحدة تم الإبلاغ عن إصابتها بالفيروس المسبب لـ كوفيد-19 بعد الاتصال الوثيق مع الأشخاص المصابين بالفيروس التاجي

وفي 28 فبراير، تم الإبلاغ عن أن كلب صغير طويل الشعر في هونج كونج كان اختباره إيجابيًا بكورونا، وأظهرت اختبارات أخرى، أنه يعاني من عدوى منخفضة المستوى، من المحتمل أن تكون حالة انتقال من إنسان إلى حيوان، توفي الكلب بعد ذلك بثلاثة أسابيع، وفي 27 مارس، أفيد أن قطة في بلجيكا، تم تشخيص مالكها بكورونا، أصيبت هي الآخرى بالفيروس التاجي.

تم الإبلاغ عن أحدث حالة في بريطانيا في 27 يوليو عندما أكدت السلطات إيجابية اختبار كورونا لقطة أليفة في إنجلترا.

يشير التحقيق في هذه القضية إلى أن العدوى انتشرت من الإنسان إلى الحيوان، وليس العكس، حتى الآن، لا يوجد دليل على أن الحيوانات الأليفة يمكن أن تنقل المرض إلى البشر، تماشيا مع النصائح العامة حول مكافحة الفيروسات التاجية، يجب أن تغسل يديك بانتظام، بما في ذلك قبل وبعد الاتصال بالحيوانات.

وقالت المنظمة العالمية لصحة الحيوان، إنه يتم إجراء المزيد من الدراسات لقياس مدى تأثر أنواع الحيوانات المختلفة بالفيروس.

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وأكدت المنظمة، أنه في الوقت الحالي، لا يوجد دليل يشير إلى أن الحيوانات المصابة بكورونا عن طريق البشر، لذلك ليس هناك ما يبرر اتخاذ تدابير ضد الحيوانات الأليفة.

ولا يوجد دليل على أن الحيوانات الأليفة يمكن أن تنقل الفيروس إلى البشر، حيث قال باحثون في الصين إن القطط يمكن أن تصاب بالفيروس، ويمكن أن تنقله إلى قطط أخرى، لكن الكلاب ليست عرضة للإصابة.

هل لا يزال بإمكاني اصطحاب حيواني الأليف إلى الطبيب البيطري؟

يجب تجنب جميع الخروجات غير الضرورية للأطباء البيطريين، إذا كان حيوانك الأليف يحتاج إلى علاج عاجل، يجب عليك الاتصال بالطبيب البيطري لترتيب أفضل طريقة لتلبية احتياجات حيواناتك.

نصيحة لأصحاب الحيوانات الأليفة للحماية من كورونا

نصيحة الجمعية البيطرية البريطانية، هي تقييد الاتصال بالحيوانات الأليفة كإجراء وقائي لصحة الحيوان حتى يتم معرفة المزيد من المعلومات حول الفيروس.

إذا كان حيوانك الأليف يحتاج إلى رعاية، اغسل يديك قبل وبعد أي تفاعل معهم، وارتد قناع الوجه إذا أمكن.

احتفظ بالقطط في الداخل إن أمكن وحاول أن تجعل شخصًا آخر يرعى الكلاب، لتقليل احتمالية إصابة حيوانك الأليف بالمرض، ولكن لا يوجد دليل على أن الحيوانات الأليفة تلعب دورًا في انتشار المرض.

وإذا كان حيوانك الأليف يحتاج إلى علاج طارئ، فاتصل بالطبيب للحصول على مزيد من النصائح، ولا تأخذ حيوانك الأليف إلى عيادة ما لم يرشدك الطبيب البيطري.

ما الذي يجب عليك فعله مع الكلب إذا كنت تعتقد أنك قد تكون مصابا؟

إذا لم يتمكن الكلب من التنزه في المنزل، يجب أن تطلب من شخص من خارج أسرتك أن يتنزه مع كلبك نيابة عنك.

إذا لم يكن لديك أعراض فيروس كورونا

يمكنك مغادرة المنزل لممارسة الرياضة مرة واحدة في اليوم، ويجب عليك الجمع بين ذلك وبين المشي مع كلبك.

من المهم أن تقلل من الوقت الذي تقضيه خارج المنزل وتبقى على بعد مترين من أي شخص خارج أسرتك.

تذكر أن تغسل يديك وتبقى مترين بعيدًا عن أي شخص خارج منزلك.