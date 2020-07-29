تصدرت به التريند.. أول ظهور لـ سهام صالح على شاشة الأهلي (فيديو)

علاقات و مجتمع

في أول ظهور لها على قناة النادي الأهلي، تصدرت الإعلامية سهام الصايغ ترند موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، وذلك بعد تركها قناة MBC والتي كانت تعمل فيها قبل مشاركتها في خطة تطوير شاشة المارد الأحمر.

"يا رب حبب فينا خلقك واجعل في وشنا القبول"، هي الدعوة التي بدأت بها الإعلامية سهام الصايغ حلقتها أمس، ويبدو أن الدعوة استجابت خلال ساعات قليلة أصبحت هي "الترند" بالفعل، وعلق كثيرون عبر مواقع التواصل الاجتماعي على طلتها الأولى.

وتقدم سهام صالح برنامج "البيت الكبير" بمشاركة الإعلامي "هاني رمزي"، على شاشة الأهلي ضمن خطة التطوير، وبدأت حلقتها بترندات تصدر جمهور الأهلي وناديه "تويتر"، و"جوجل"، وكانت تقديمتها في بداية الحلقة هي سبب دخولها أول وثاني الترند.

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وبين المشيدين بها وبجمالها وتلقائيتها، جاءت التعليقات أيضا على ظهورها متوترة، وغير متزنة ومتلعثمة في نطق بعض الكلمات.

إلا أن الجميع رحب بعودة قناة النادي الأهلي، وبظهور سهام الصايغ على الشاشة.