صور نادرة لرجاء الجداوي مع حفيدتها وزوجها في الحج

علاقات و مجتمع

تشارك حفيدة رجاء الجداوي جمهور ومتابعي الفنانة الراحلة منذ وفاتها، بصور نادرة تظهر فيها برفقتها وهي في مراحل حياتية مختلفة. وأحدث صور شاركتها الحفيدة، هي لرجاء الجداوي في مناسك الحج، وظهرت معها في الصور ومع زوجها الراحل حسن مختار. ويعود تاريخ الصور لعام 2006، وظهرت رجاء الجداوي مرتدية ملابس بيضاء ومحجبة، وتفاعل جمهور ومتابعي رجاء الجداوي مع الصور عبر الإعجابات والتعليقات، داعين لها بالرحمة والمغفرة. Advertisements وكانت الفنانة رجاء الجداوي رحلت عن دنيانا بعد خضوعها 43 يوما في العزل الصحي بمستشفى أبو خليفة في مدينة الإسماعيلية، للعلاج من فيروس كورونا الذي أصيبت بداية شهر يونيو الماضي، حتى وافتها المنية في الساعات الأولى من صباح يوم 5 يوليو.

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