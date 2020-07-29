علاقات و مجتمع
تشارك حفيدة رجاء الجداوي جمهور ومتابعي الفنانة الراحلة منذ وفاتها، بصور نادرة تظهر فيها برفقتها وهي في مراحل حياتية مختلفة.
وأحدث صور شاركتها الحفيدة، هي لرجاء الجداوي في مناسك الحج، وظهرت معها في الصور ومع زوجها الراحل حسن مختار.
ويعود تاريخ الصور لعام 2006، وظهرت رجاء الجداوي مرتدية ملابس بيضاء ومحجبة، وتفاعل جمهور ومتابعي رجاء الجداوي مع الصور عبر الإعجابات والتعليقات، داعين لها بالرحمة والمغفرة.
وكانت الفنانة رجاء الجداوي رحلت عن دنيانا بعد خضوعها 43 يوما في العزل الصحي بمستشفى أبو خليفة في مدينة الإسماعيلية، للعلاج من فيروس كورونا الذي أصيبت بداية شهر يونيو الماضي، حتى وافتها المنية في الساعات الأولى من صباح يوم 5 يوليو.
كانت هذه تفاصيل خبر صور نادرة لرجاء الجداوي مع حفيدتها وزوجها في الحج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.