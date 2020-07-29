هنا شيحة تتحدث عن علاقتها بابنها: صاحبي الأنتيم.. وبغير عليه (فيديو)

علاقات و مجتمع

علاقة فريدة من نوعها تجمع الفنانة هنا شيحة بنجلها، والذي تستغل كل فرصة للحديث عنه وعن علاقتها الأسرية الطيبة به، وقالت في تصريحات نشرها موقع ET بالعربي عن تفاصيل تلك العلاقة.

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وقالت هنا شيحة إنه تجمعها بنجلها علاقة طيبة وهي ليست علاقة أم بابنها بل أم بصديقها، فهم أكثر ما يكون أصدقاء، "هو صاحبي الانتيم وبنحكي مع بعض كل حاجة، ومفيش بينا خطوط حمراء".

وقالت كذلك إنها تشعر عليه بالغيرة الكبيرة، ولكن على الرغم من ذلك تعطيه مساحته الشخصية وحريته لأنها تثق في قراراته السليمة.

وكانت هنا شيحة قد احتفلت في بداية شهر يوليو بتخرج نجلها آدم من المدرسة، وشاركت جمهورها فرحتها.