علاقات و مجتمع
علاقة فريدة من نوعها تجمع الفنانة هنا شيحة بنجلها، والذي تستغل كل فرصة للحديث عنه وعن علاقتها الأسرية الطيبة به، وقالت في تصريحات نشرها موقع ET بالعربي عن تفاصيل تلك العلاقة.
وقالت هنا شيحة إنه تجمعها بنجلها علاقة طيبة وهي ليست علاقة أم بابنها بل أم بصديقها، فهم أكثر ما يكون أصدقاء، "هو صاحبي الانتيم وبنحكي مع بعض كل حاجة، ومفيش بينا خطوط حمراء".
وقالت كذلك إنها تشعر عليه بالغيرة الكبيرة، ولكن على الرغم من ذلك تعطيه مساحته الشخصية وحريته لأنها تثق في قراراته السليمة.
وكانت هنا شيحة قد احتفلت في بداية شهر يوليو بتخرج نجلها آدم من المدرسة، وشاركت جمهورها فرحتها.
كانت هذه تفاصيل خبر هنا شيحة تتحدث عن علاقتها بابنها: صاحبي الأنتيم.. وبغير عليه (فيديو) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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