علاقات و مجتمع

وجهت الفنانة السورية أصالة نصري، رسالة للفنانة أسماء المنور، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات"إنستجرام"، بمناسبة يوم ميلادها. شاركت أصالة صورة لأسماء المنور، وأرفقت تعليقًا قالت خلاله، "كلّ سنة وأنتي الصّديقة لقلبي ولروحي يا أسمتي الغالية الخلوقة". Advertisements وتابعت مضيفة "الوقت معك ممتع ومُفيد وصوتك حتّى في الكلام، يملئ الدّنيا أمان ودفا.. لقلّبك وروحك وصوتك منّي محبّتي وتعلّقي يا صديقتي". يذكر أن بسمة وهبة وأصالة تعرضا لحادث غرق في البحر بمدينة العلمين الجديدة، ووثقت "بسمة" التفاصيل بهاتفها المحمول. وقبل السقوط مباشرة قالت "بسمة" إن أصالة متهورة في قيادتها للجيت سكي، وفجأة سقط الجميع في البحر، بعد توثيق هذا الحادث.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أصالة توجه رسالة للفنانة أسماء المنور: صوتك يملى الدنيا أمان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.