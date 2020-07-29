متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - ربما أجبرت جائحة وباء كورونا العديد من الأزواج على تأجيل حفلات زفافهم، لكن هذا لم يمنع الكثير بما في ذلك الأزواج المفضلون لدينا من المشاهير من اتخاذ الخطوة الأولى نحو الزواج، من ذلك خطوبة الممثل ويلمر فالديراما من عارضة الأزياء أماندا باتشيكو في اليوم الأول من العام الجديد، حيث تم إعلان بروكلين بيكهام ونيكولا بيلتز خطوبتها في 11 يوليو بعد قصة رومانسية استمرت لشهور.

فيما يلي أبرز خواتم خطوبة المشاهير الأكثر أناقة خلال عام 2020:

ديمي لوفاتو

خطيبها: الممثل ماكس إريش

تاريخ الخطوبة: 23 يوليو

نوع الخاتم: يأتي الخاتم بحجر ألماس ضخم بقصة الزمرد في الوسط، محاط بحجرين من الألماس الأبيض أيضاً على كلا الجهتين، وهو من تصميم بيتر ماركو ويبلغ سعره حوالي نصف مليون دولار.

نيكولا بيلتز

خطيبها: بروكلين بيكهام

تاريخ الخطوبة: 11 يوليو

نوع الخاتم: خاتم من الماس الزمردي عيار 4.5- 5 قيراط، يأتي بتصميم سوليتير كلاسيكي، ويبلغ سعره 200 ألف دولار.

لي آن بينوك من فرقة Little Mix

خطيبها: لاعب كرة القدم أندريه غراي

تاريخ الخطوبة: 28 مايو

نوع الخاتم: يأتي بألماسة سوداء مقطوعة على شكل وسادة محاطا بحبات ألماس صغيرة.

جينا ديوان

خطيبها: الممثل ستيف كازي

تاريخ الخطوبة: 18 فبراير

نوع الخاتم: مكون من حبة ألماس بيضاوية الشكل عيار 3.5 إلى 4 قيراط على شريط رفيع من الذهب الأصفر.

آنا فارس

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خطيبها: المصور السينمائي مايكل باريت

تاريخ الخطوبة: 11 فبراير

نوع الخاتم: مكون من ألماسة صفراء عيار 3 قيراط بقصة الوسادة محاطة بهالة من الماس على شريط من الذهب .الأبيض أو البلاتين.

سيينا ميللر

خطيبها: تاجر أعمال فنية لوكاس زويرنر

تاريخ الخطوبة: 1 فبراير

الحلقة: تتوسطه ماسة بيضاوية عيار 4 قيراط على شريط رفيع من الذهب.

جوردان دان

خطيبها: رابر ديون هاميلتون

تاريخ الخطوبة: 31 يناير

نوع الخاتم: مكون من الألماس البيضاوي عيار 2.5 قيراط مع هالة من الألماس على شريط من الذهب الأبيض أو البلاتين.

مارثا هانت

خطيبها: المصور جايسون ماكدونالد

تاريخ الخطوبة: 8 يناير

نوع الخاتم: مكون من ألماسة ضخمة بقصة الوسادة عيار 3 إلى 3.5 قيراط على شريط من الذهب الأبيض أو البلاتين.

أماندا باتشيكو

خطيبها: الممثل ويلمر فالديراما

تاريخ الخطوبة: 1 يناير

نوع الخاتم: مكون من ألماسة ضخمة على شكل كمثرى عيار 2.5 إلى 3 قيراط على شريط مرصع بحبات ألماس صغيرة.