شكرا لقرائتكم خبر عن السجن لشقيقة أحمد فلوكس..سرقت حسابه على "فيسبوك" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قضت محكمة جنح الدقي، بقبول المعارضة المقدمة من شقيقة الفنان أحمد فلوكس على حبسها سنتين بتهمة سرقة الحساب الخاص به على "فيس بوك"، وأصدرت حكما بحبسها 6 أشهر مع إيقاف التتفيذ.

وبحسب "المصري اليوم" كان الفنان أحمد فلوكس تقدم ببلاغ إلى الأجهزة الأمنية، يفيد بسرقة الحساب الخاص به على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" وتغيير الباسورد الخاص به والصورة الشخصية له على الحساب ولم يتهم أحدا.

وأفادت تحريات الأجهزة الأمنية بمفاجأة بأن المتهمة هي شقيقته يسر فاروق، التي ارتكبت واقعة سرقة الحساب الخاصة به على "فيسبوك". تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الامارات | السجن لشقيقة أحمد فلوكس..سرقت حسابه على "فيسبوك" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.