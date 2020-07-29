الامارات | النساء في ألمانيا.. 30 عاماً متوسط عمرهن عند إنجاب الطفل الأول

شكرا لقرائتكم خبر عن النساء في ألمانيا.. 30 عاماً متوسط عمرهن عند إنجاب الطفل الأول والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أظهرت الإحصائيات الرسمية لعام 2019 أن النساء في ألمانيا ينجبن أول طفل لهن عند عمر 1ر30 في المتوسط. وبحسب بيانات مكتب الإحصاء الاتحادي في مدينة فيسبادن الألمانية، فإن متوسط عمر النساء عند إنجاب أول طفل كان يبلغ قبل 10 أعوام 8ر28 عاماً.

وذكر المكتب اليوم الأربعاء أن عدد المواليد في ألمانيا تراجع العام الماضي بواقع 9400 مولود مقارنة بعام 2018، ليصل عددهم إلى نحو 778 ألفاً و100 مولود.

وبحسب البيانات، بلغ متوسط عدد الأطفال لكل امرة 54ر1 طفل العام الماضي، مقابل 57ر1 طفل لكل امرأة عام 2018. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

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