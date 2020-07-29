الامارات | الأردن: وفاة و700 إصابة بعد تناول شاورما فاسدة

شكرا لقرائتكم خبر عن الأردن: وفاة و700 إصابة بعد تناول شاورما فاسدة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت وزارة الصحة الأردنية، اليوم الأربعاء، وفاة طفل يبلغ من العمر 3 سنوات ونصف إثر حادثة التسمم الجماعية التي حدثت في منطقة عين الباشا شمال العاصمة اليومين الماضيين جراء تناول شاورما فاسدة.

بدوره، أعلن مدير مستشفى الأمير الحسين الدكتور محمد العابد، اليوم، ارتفاع عدد الإصابات بالتسمم إلى أكثر من 700. وان هناك حالات حرجة خصوصا بين الأطفال. فيما اظهرت الفحوصات وجود تلوث جرثومي في اللحوم والدجاج المستخدم في المطعم.

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وجاءت حالة التسمم إثر تناول وجبات “شاورما” من أحد المطاعم العاملة بلواء عين الباشا في محافظة البلقاء، أمس ومساء أول من أمس، وأغلقت الجهات المعنية المطعم، وأخذت العينات لإجراء الفحوصات اللازمة.

ويذكر أن سبب الإقبال الكبير على المطعم، كان لتقديمه عرض “وجبة الشاورما بدينار”.

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