لهذه الأسباب.. لا تدع طفلك يجلس بالقرب من شاشة التلفاز

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

قالت الرابطة الألمانية لأطباء الأطفال والمراهقين إن جلوس الطفل بالقرب من شاشة التلفاز قد يتسبب على المدى البعيد في الإصابة بقِصر النظر.

وأوضحت الرابطة أنه على الرغم من أن قِصر النظر يرتبط بالجينات في المقام الأول، إلا أن الجلوس بالقرب من شاشات التلفاز يؤثر على العين بالسلب على المدى الطويل، كما أنه يتسبب في إجهادها على المدى القصير.

وبالإضافة إلى ذلك، يؤدي جلوس الطفل بالقرب من شاشة التلفاز أيضا إلى الإصابة بالصداع وجفاف العين وإرهاقها.

ولتجنب هذه المشاكل ينبغي أن يجلس الطفل على مسافة مناسبة من شاشة التلفاز.