أرملة فريد شوقي: كان ميحبش النكد ومرضه الأخير أصابه بالاكتئاب

علاقات و مجتمع

تحدثت سهير ترك، أرملة الفنان الراحل فريد شوقي عن زوجها بمناسبة الذكرى المئوية لميلاده.

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ووصفت "ترك" زوجها الراحل خلال مداخلة عبر تطبيق "زووم" مع الإعلامي وائل الإبراشي في برنامج "التاسعة" المذاع عبر القناة الأولى بالتلفزيون المصري، بأنه كان رجلًا خفيف الظل في المنزل "ميحبش النكد وحنين وطيب جدا وخفة ظله يضرب بيها الأمثال".

ولفتت أرملة وحش الشاشة أنه مر بأكثر من أزمة صحية حيث أصيب بتعب في صدره وتعب في الكلى وأصيب بتعب في القلب في النهاية، لافتة أنها تشائمت حينما بدأت تشعر أنه أصيب بالاكتئاب بسبب مرضه الأخير رغم أنه كان يواسي صديقه المخرج يحيي العلمي عند إصابته بالقلب، مشيرة أن عملية تغيير مفصل الحوض هي التي غيرت فريد شوقي: "بعدها بقا واحد تاني".

وأوضحت أنهم مازالوا يحتفظوا ببعض السيناريوهات التي لم يقدمها الفنان الراحل وبعض الأفكار التي سجلها على شريط كاست لتنفيذها فيما بعد لافتة أنها تعرفت عليه بعد مشاهدتها عرض مسرحي له وتحدثت معه وأخبرته عن رأيها في أحد أفلامه وطلب منها الزواج بشكل مباشر.

وتحدثت "ترك" عن علاقتها بالفنانة الراحلة هدى سلطان مؤكدة أنها لم تختلط بها وأنها لم ترها إلا في فرح مها وأثناء زياراتها للفنان الراحل عند مرضه: "كانت علاقة عادية ومكنتش أنتيم".