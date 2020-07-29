بمبي وثلجي وأحمر.. فنانات صدمن جمهورهن بألوان شعر غير تقليدية (صور)

لايف ستايل

ألوان غير تقليدية، ظهرت بها الفنانات خلال جلسات التصوير وفي أحدث ظهور لهن عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وسط تباين في أراء الجمهور بين المعجب والمنتقد لتلك الصيحات الجريئة.

"هن" رصد أبرز الفنانات اللاتي فاجئن جمهورهن بألوان شعر "غير معتادة" خلال الفقرات التالية:-

عقب 3 أيام من وفاة جدتها، نشرت الفنانة منة عرفة، صورا جديدة لها عبر خاصية "ستوري" على حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، مطلة بشعر طويل أحمر اللون، يحمل بعض التموجات، بينما أطلت في صور أخرى بتسريحة "كيرلي".

هيدي كرم بشعر موف

"شوية جنان كده.. حبيت ده".. ذلك هو التعليق الذي أرفقته الفنانة هيدي كرم على "نيو لوك"، مطلة بشعر قرمزي اللون انسيابي، بدلا من اللون البني القاتم، الذي تظهر به في العديد من الصور ومقاطع الفيديو الأخيرة عبر "إنستجرام".

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"ويزو" بشعر ثلجي

خلال الشهر الجاري، شاركت الفنانة دينا محسن "ويزو" جمهورها، بصورة عبر صفحتها على "إنستجرام"، أطلت خلالها بلون شعر جديد هو الأبيض الثلجي وكتبت في تعليقها على الصورة: "أهلا بالنيو لوك".

الراقصة جوهرة بـ"لوك" غير تقليدي

"لوك" جديدة وغير تقليدي، لفتت به الراقصة الروسية إيكاترينا أندريفا، الشهيرة بـ"جوهرة" الأنظار، منذ عدة أشهر عبر حسابها على إنستجرام، مطلة بشعر يحمل درجات "القرمزي"، وسط تفاعل متابعيها معها، الذين أعرب الكثير منهم عن إعجابهم باللون الجديد لشعرها.

هيفاء وهبي بشعر بمبى

أطلت "هيفاء" بشعر "بمبي"، مع ارتداء فستان أبيض قصير، وسترة تحمل اللون نفسه، بالإضافة إلى "بوت" طويل، خلال تواجدها في العاصمة الفرنسية باريس العام الماضي، بعد ظهورها بـ"اللوك الجرئ" نفسه، في جلسة تصوير لها.