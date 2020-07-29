بـ "مخرطة ومسدس وصعق كهربائي".. وسائل تخلص سيدات من أزواجهن

علاقات و مجتمع

في لحظات تخلت فيها الزوجة عن إنسانيتها، لتقدم على إلحاق الأذى بزوجها، فلم تكترث بالرباط المقدس بينهما، وتنوعت أسباب القتل، بين إرضاءً للعشيق أو خلافات أسرية أو اجتماعية، وفي بعض الأحيان تكون مادية، وكانت آخر هذه الحوادث إقدام أم على قتل زوجها بصحبة ابنها.

سيدة تقتل زوجها بمساعدة ابنها: "كان بيعاملنى وحش"

"كان بيعاملنا وحش أنا وعياله" بهذه العبارة بدأت سيدة حديثها داخل قسم شرطة الوراق، مبررة أسباب إقدامها بمشاركة نجلها على قتل زوجها بطلق ناري.

واعترفت المتهمة الأولى، أنها كانت ترغب طوال السنوات الماضية في التخلص من زوجها لسوء معاملته لها ولأبنائها، والتسبب الدائم لهم في الفضائح بسبب تصرفاته المشينة، وعلاقاته النسائية المتعددة.

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ولم تنفذ الزوجة الجريمة بمفردها ولكنها فكرت في قتله مع ابنها، واستعانت بشابين آخرين، واتفقت معهما على 500 ألف جنيه مقابل تنفيذ الجريمة.

سيدة تقتل زوجها بمساعدة عشيقها

أقدمت زوجة على قتل زوجها بمساعدة عشيقها، تبين من خلال التحريات، أن الزوجة وعشيقها قتلا المجني عليه، صعقا بالكهرباء، وجرداه من ملابسه وألقيا به "عاريا" في حظيرة المواشي، ومارسا الجنس على مدار 3 أيام، ثم تخلص العشيق من الجثة بإلقائها في ترعة قرية الجمايلة بمنطقة دسوق بكفر الشيخ.

وضع العشيق والزوجة، خطة محكمة للتخلص من المجنى عليه -فتحى- 44 عاما، عامل نظافة، حيث حضر المتهم الأول -العشيق- لمنزل المجنى عليه، أثناء فترة عمله، وانتظر مختبئا في إحدى غرف المنزل، وعقب حضور الضحية -افتعلت الزوجة - مشاجرة بينها وبين الضحية، وظهر المتهم وشل حركته، وقتلاه صعقا بالكهرباء وخنقا، حتى تأكدا من موته داخل منزل الزوجية فى قرية الجمايلة، التابعة لمركز سيدي سالم بكفر الشيخ.

وصلة رقص بين عروسين تنتهى بالقتل

وشهدت محافظة الجيزة، جريمة بدأت بعد وصلة هزار ورقص لم تستغرق 5 دقائق بين عروسين في العمرانية، قتلت العروس "وردة" (35 عاما) زوجها بطعنات في الرقبة والصدر، وذكرت التحريات والتحقيقات أنّ الزوجة المنسوب إليها تهمة القتل العمد، تزوجت بنجل خالها "أحمد" (40 عاما) سائق قبل نحو 3 أشهر، وكان الاثنان في وصلة من الهزار والرقص، وكانت المتهمة ممسكة بـ"مخرطة" والمجني عليه ممسكا بـ"سكين".

أوضحت التحريات أنّ المجني عليه "هوّش" المتهمة بالضرب، فاعتدت عليه بالسباب والشتائم، ما دفعه لسبّها، فاتجهت نحو المطبخ وأمسكت سكينا لـ"تهوّيشه"، وفي أثناء ذلك طعنته في الصدر والرقبة، أودت بحياته في الحال.

جاء ذلك في محضر الشرطة واعترافات المتهمة، في أثناء استجوابها من قبل جهات التحقيق، وعرضت على النيابة العامة التي قررت حبسها 4 أيام على ذمة التحقيق، وطلبت النيابة تحريات المباحث بشأن الواقعة.