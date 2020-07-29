الضاني سعراته 398.. تعرف على السعرات الحرارية في اللحوم وأكلات العيد

صحة

مع الاستعداد لاستقبال عيد الأضحى المبارك، يخشى أصحاب الأنظمة الغذائية الصحية من زيادة الوزن، الأمر الذي يجعل بعضهم يتجنب تناول اللحوم بجميع أنواعها أو أشكالها.

ومن جانبها، تقدم الدكتورة ولاء أبو الحجاج، استشاري التغذية العلاجية والسمنة والنحافة، لـ "هُن"، السعرات الحرارية في اللحوم ووجبات العيد، لتجنب زيادة الوزن، كما يلي:

شريحة لحم بتلو 116 سعرا حراريا.

شريحة ستيك لحم بقرى مقلية 416 سعرا حراريا.

شريحة لحم ضأن مطهوه فى الفرن 398 سعرا حراريا.

كفتة من لحم ضأن مشوية 368 سعرا حراريا.

شريحة لحم بقري 240 سعرا حراريا.

شريحة لحم جملي 193 سعرا حراريا.

شريحة لحم ضأن 267 سعرا حراريا.

شريحة كتف الجمل مطهو مع الدهون 63 جراما، 220 سعرا حراريا.

شريحة كتف الجمل مطهو بدون دهون 48 جراما، 135 سعرا حراريا.

فخذ الخروف مطهو في الفرن مع الدهون 85 جراما، 205 سعرات حرارية.

فخذ الحمل مطهو في الفرن بدون دهون 73 جراما 140 سعرا حراريا.

ريش الخروف مشوي بدون دهون 85 جراما 200 سعرا حراريا.

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ريش الخروف مشوي مع الدهون 85 جراما 307 سعرا حراريا.

صدر لحم بقري مطهو 85 جراما 189 سعرا حراريا.

كتف لحم بقري بدون دهون 85 جراما 183 سعرا حراريا.

لحم مفروم مطهو 85 جراما 245 سعرا حراريا.

شاورما اللحم 85 جراما 317 سعرا حراريا.

ستيك لحم بقري بدون دهون 85 جراما 174 سعرا حراريا.

كباب اللحم 85 جراما 226 سعرا حراريا.

قلب بقري 85 جراما، 148 سعرا حراريا.

كلاوى بقري 85 جراما، 122 سعرا حراريا.

لسان بقري 85 جراما، 241 سعرا حراريا.

طحال 95 سعرا حراريا.

فشة 81 سعرا حراريا.

مخ مسلوق غير مقلي 107 سعرات حرارية.

300 جرام من الممبار أي ما يعادل 3 قطع، 500 سعر حراري.

طبق من الفتة 250 جراما، 389 سعرا حراريا.

100 جرام من وجبة رقاق باللحم المفروم، 189 سعرا حراريا.