ما أسباب الإصابة بالنقرس؟

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

قال المركز الألماني للتغذية إن النقرس هو مرض استقلابي يرجع إلى تكوّن كميات كبيرة من حمض اليوريك بالدم.

وأضاف المركز أنه لا يتم التخلص من هذه الكميات عن طريق الكُلى بشكل كاف، مما يؤدي إلى تكوّن حصوات أملاح حمض اليوريك في الأطراف أو الكُلى، ومن ثم الشعور بآلام مشابهة لآلام التهاب المفاصل.

وقد يتسبب ذلك أيضا في تدمير العظام أو تشوه الأطراف على المدى الطويل.

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وتتمثل أهم أسباب الإصابة بالنقرس في الإكثار من الأطعمة الحيوانية، مثل اللحوم والأسماك والمأكولات البحرية، والتي تؤدي إلى ارتفاع نسبة حمض اليوريك بالجسم.

كما أن بعض الأدوية ترفع خطر الإصابة بالنقرس، مثل الأدوية المدرة للبول والأدوية المحتوية على حمض "الأسيتيل ساليسيليك" كالأسبرين.

وإلى جانب العلاج الدوائي يمكن محاربة النقرس من خلال الابتعاد عن الأطعمة، التي تؤدي إلى ارتفاع حمض اليوريك، مع المواظبة على ممارسة الرياضة.