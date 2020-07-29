ماري باي باي من سجانة لراقصة في الأفراح.. ذكرى أشهر كومبارسات السينما

علاقات و مجتمع

شاركت بأدوار كوميدية صغيرة في العديد من الأفلام والمسرحيات، إلا أنها استطاعت طبع صورتها في مخيلة الجمهور، والانفعال مع ردود أفعالها الكوميدية إذا ما تم مغازلتها، اشتهرت بدور فتاة الليل الدميمة، هي الفنانة ماري باي باي، أشهر كومبارسات السينما المصرية، التي حققت نجاحات ساحقة في الأعمال التي شاركت بها.

ويتزامن اليوم 29 يوليو، يوم ميلاد أشهر كومبارسات السينما المصرية"ماري باي باي"، ويُقدم "هُن"، لقطات من حياتها خلال السطور التالية.

- بهيجة محمد علي، ولدت في 29 يوليو 1917.

- كانت ماري تعمل في بداية حياتها في سجن النساء وتزوجت من سجان ثم انفصلت عنه وعملت كراقصة في الأفراح.

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- جاء عملها في السينما بالصدفة، فأثناء تصوير يوسف وهبي لأحد مشاهد فيلم المهرج الكبير طلبت منه أن تمثل في السينما، فأسند لها دور كومبارس في الفيلم.

- ضمها يوسف وهبي، لفرقة رمسيس المسرحية التي كان مؤسسها.

- تعد واحدة من أشهر كومبارسات السينما، واشتهرت بدور الفتاة القبيحة التي يخاف منها الرجال.

- اشتهرت بدور فتاة الليل الدميمة ومن أهم أدوراها أفلام كيلو 99 وعاشور قلب الأسد وإسماعيل ياسين في مستشفى المجانين، وكان آخر أعمالها فيلم (حب من ثلاثة أطراف) سنة 1997.

- توفيت 5 أكتوبر عام 1997 عن عمر يناهز 80 عامًا.