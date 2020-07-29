وصفة سهلة لتحضير طاجن اللحمة الضاني

أيام معدودة تفصلنا عن الاحتفال بعيد الأضحى المبارك، وسط بحث ربات البيوت عن طريقة سهلة ومضمونة لعمل طاجن اللحمة الضاني في المنزل، للاستمتاع بالمذاق المميز.

وفيما يلي شرح لكيفية عمل طاجن اللحمة الضاني، على طريقة الشيف نجلاء الشرشابي، مقمة برنامج "على قد الإيد" على قناة "سي بي سي سفرة":

مقادير طاجن اللحمة الضاني

- لحمة ضاني

- طماطم مبشورة

- بصل

- ثوم

- زبادي

- فلفل رومي

- خل

- ملح

- فلفل أسود

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- زيت

طريقة تحضير طاجن اللحمة الضاني

- خلط اللحمة بالخل، وتركها لفترة زمنية قليلة دون وضع أي إضافات.

- وضع اللحمة في صينية فرن على ورق المونيوم.

- تشويح البصل باستحدام الزيت، مع وضع ملح وفلفل وبهارات.

- إضافة الثوم والفلفل الأخضر على البصل.

- إضافة عصير الطماطم على الخليط على النار، وتركه حتى يغلي.

- وضع عبوة الزبادي على اللحمة في الصينية، مع إضافة خليط البصل، ثم إدخال الصينية الفرن.