بالتزامن مع عيد الأضحى.. النقرس الأعراض والأسباب والعلاج

صحة

يزداد تناول اللحوم بشدة مع عيد الأضحى المبارك لطبيعته المرتبطة بذبح الأضاحي وتناولها، وواحد من الأسباب الرئيسية لمرض النقرس هو تناول لحوم حمراء بكثرة، والنقرس هو مصطلح عام لمجموعة متنوعة من الحالات الناجمة عن تراكم حمض اليوريك، عادة ما يؤثر هذا التراكم على القدمين.

إذا كنت مصابًا بالنقرس، فربما تشعر بالتورم والألم في مفاصل قدمك، خاصة إصبع قدمك الكبير، الألم المفاجئ والشديد، أو نوبات النقرس، يمكن أن يجعلك تشعر وكأن قدمك مشتعلة.

ونستعرض في التقرير التالي كل ما تريد معرفته عن النقرس بحسب موقع "هيلث لاين".

أعراض النقرس

بعض المرضى لديهم الكثير من حمض اليوريك في الدم، ولكن لا توجد أعراض. وهذا ما يسمى بالنقرس اللاعرضي.

تأتي أعراض النقرس الحادة بسرعة من تراكم بلورات حمض اليوريك في مفصلك وتستمر لمدة 3 إلى 10 أيام، حيث تشعر بألم شديد وتورم وقد يشعر مفصلك بالسخونة، بين نوبات النقرس لن يكون لديك أي أعراض.

إذا لم تعالج النقرس، فقد صبح مزمنًا، يمكن أن تؤدي هذه الترسبات إلى تلف المفاصل بشكل دائم.

العلاج الفوري مهم لمنع النقرس من التحول إلى مرض مزمن.

أسباب النقرس

يسبب تراكم حمض اليوريك في الدم، انهيار البيورينات في الإصابة بالنقرس.

بعض الحالات، مثل اضطرابات الدم والتمثيل الغذائي أو الجفاف، تجعل الجسم ينتج الكثير من حمض اليوريك.

يمكن أن تؤدي مشكلة الكلى أو الغدة الدرقية، أو الاضطراب الوراثي، إلى صعوبة إزالة حمض البوليك الزائد من الجسم.

من المرجح أن تصاب بالنقرس إذا:

كنت رجل في منتصف العمر أو امرأة بعد انقطاع الطمث.

لديك الآباء أو الأشقاء أو أفراد الأسرة الآخرين المصابين بالنقرس.

تناول الكثير من الأطعمة الغنية بالبيورين، مثل اللحوم الحمراء ولحوم النيئة وبعض الأسماك.

شرب الكحول.

تناول الأدوية مثل مدرات البول والسيكلوسبورين.

لديك أمراض مثل ارتفاع ضغط الدم أو أمراض الكلى أو أمراض الغدة الدرقية أو مرض السكري أو توقف التنفس أثناء النوم.

النظام الغذائي هو السبب لدى بعض الأشخاص المصابين بالنقرس.

تشخيص النقرس

يمكن لطبيبك تشخيص النقرس بناءً على مراجعة تاريخك الطبي وفحصك البدني وأعراضك، من المرجح أن يعتمد طبيبك في تشخيصك على:

وصفك لآلام المفاصل.

عدد المرات التي عانيت فيها من ألم شديد في مفصلك.

مدى احمرار أو تورم المنطقة.

قد يطلب طبيبك اختبارا للتحقق من تراكم حمض اليوريك في مفصلك.

يمكن أن توضح عينة من السائل المأخوذ من المفصل ما إذا كان يحتوي على حمض البوليك.

قد يرغب الطبيب أيضًا في إجراء أشعة سينية على مفصلك.

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إذا ظهرت عليك أعراض النقرس، يمكنك البدء بزيارة طبيب الرعاية الأولية، إذا كان النقرس شديدًا، فقد تحتاج إلى زيارة متخصص في أمراض المفاصل.

علاج النقرس

إذا تركت دون علاج، يمكن أن يؤدي النقرس في النهاية إلى التهاب المفاصل، يمكن أن تتسبب هذه الحالة المؤلمة في تلف المفصل وتورمه بشكل دائم.

تعتمد خطة العلاج التي يوصي بها طبيبك على مرحلة النقرس وشدته.

الأدوية لعلاج عمل النقرس بإحدى طريقتين: فهي تخفف الألم وتقلل الالتهاب، أو تمنع نوبات النقرس المستقبلية عن طريق خفض مستويات حمض اليوريك.

تشمل أدوية تخفيف ألم النقرس ما يلي:

الأدوية غير الستيرويدية المضادة للالتهابات، مثل الأسبرين (بافرين)، إيبوبروفين (أدفيل، موترين)، ونابروكسين (أليف) كولشيسين (كولكريس، ميتيغاري)

الستيروئيدات القشرية

تشمل الأدوية التي تمنع نوبات النقرس ما يلي:

مثبطات أوكسيديز الزانثين مثل ألوبيورينول (لوبورين، زيلوبريم) و فيبوكسوستات (أولوريك)، البروبينسيد (بروبالان).

قد يوصي طبيبك بتغييرات في نمط الحياة للمساعدة في إدارة الأعراض لديك وتقليل خطر التعرض لنوبات النقرس في المستقبل، على سبيل المثال، قد يشجعك الطبيب على:

التقليل من تناول الكحول.

فقدان الوزن.

الإقلاع عن التدخين.

الأدوية وتغييرات نمط الحياة ليست الطريقة الوحيدة لعلاج النقرس.

أطعمة يجب تجنبها لعلاج النقرس

بعض الأطعمة عالية بشكل طبيعي في البيورينات، والتي تتفكك في جسمك إلى حمض البوليك.

لا يعاني معظم الأشخاص من مشكلة في الأطعمة عالية البيورين، ولكن إذا كان جسمك يواجه صعوبة في إطلاق حمض البوليك الزائد، فقد ترغب في تجنب الأطعمة والمشروبات هذه:

اللحوم الحمراء.

اللحوم النيئة.

بعض المأكولات البحرية.

الكحول.

يمكن أن تكون المشروبات المحلاة بالسكر والأطعمة التي تحتوي على سكر الفركتوز أيضًا مشكلة، على الرغم من أنها لا تحتوي على البيورين.

تساعد بعض الأطعمة على تقليل مستويات حمض اليوريك في الجسم، تعرف على الأطعمة التي تعد اختيارات جيدة إذا كنت تعاني من النقرس.

الكرز.

المغنيسيوم.

زنجبيل.

خل التفاح.

كرفس.

لكن تناول هذه الأطعمة ببساطة قد لا يكون كافيًا لعلاج النقرس.