منها احمرار العين.. علامات تدل على الإصابة بأمراض خطيرة

صحة

أوضحت الرابطة الألمانية لأطباء العيون أن شكل العين يمكن الاستدلال من خلاله على الحالة الصحية للجسم، ومن علامات المرض التي تظهر على العين منها كما ذكرها موقع "health line".

تحول بياض العين إلى اللون الأصفر

يُنذر تحول بياض العين إلى اللون الأصفر بالإصابة بأحد الأمراض الخطيرة، مثل التهاب الكبد أو تليف الكبد أو اليرقان أو سرطان البنكرياس، وفي هذه الحالة ينبغي استشارة الطبيب على الفور.

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احمرار العين

يدل احمرار العين على الإصابة بالتهاب الملتحمة أو التهاب الجفن أو التهاب القزحية أو المياه الزرقاء.

جفاف العين

قد يكون جفاف العين المستمر والحكة المصاحبة له أحد الآثار الجانبية لتعاطي بعض الأدوية، كما يشير إلى نقص فيتامين "أ"، ويمكن مواجهة ذلك من خلال تناول الأطعمة الغنية به مثل الكبدة والبطاطا الحلوة والجزر والقرع والسبانخ والكرنب الأخضر.

انتفاخ الجفون

يشير انتفاخ الجفون إلى تناول كمية كبيرة من الصوديوم من خلال ملح الطعام، وهنا ينبغي تناول الأطعمة المحتوية على البوتاسيوم مثل الأفوكادو والموز، والابتعاد عن تناول الوجبات السريعة الجاهزة، بالإضافة إلى الإكثار من تناول الماء والحد من القهوة.

الهالات السوداء حول العين

تشير الهالات السوداء إلى الإصابة بمشاكل الغدة الدرقية أو فقر الدم إذا لم تكن ناتجة عن الإرهاق وقلة النوم.