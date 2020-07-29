صور.. تامر هجرس في رسالة لابنته: ربنا يهديكي الصراط المستقيم

علاقات و مجتمع

احتفل الفنان تامر هجرس، عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، بيوم ميلاد ابنته تمارا، من خلال مشاركة عدد من الصور التي تجمعه بها من مرحلة الطفولة حتى أن أصبحت شابة يافعة.

ووجه الفنان رسالة لابنته تمارا بيوم ميلادها، "طفلتي الصغيره، محظوظ أني باباكي، قلبك من دهب، روحك كلها حب، شمس الابتسامة، الضحكة اللي بترفعني إلى أعلى سحابة، بتزيدني حكمة وقوه، انتي هديتي من ربنا، خليكي كويسة وبخير عشان تخلي العالم أفضل النهاردة وكل يوم، قلبي معك دايما".

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واختتم الفنان رسالته بالدعاء لابنته، "ربنا يحفظك ويحميكي ويهديكي الصراط المستقيم دائما يا حبيبتي يا تمتما بحبك".

لقيت الصور التي شاركها الفنان استحسان المتابعين وتفاعل عدد كبير منهم معها، حيث حصدت آلاف تسجيلات الإعجاب، ومئات التعليقات والتي كان من أبرزها، "أكيد انت أبوها، تبان أختك الصغيرة، بيبى جريل إيه بنتك إزاى أنت أب إزاي أصلا شكلك صغير جدا على البنوته دي أنت أكيد بتضحك علينا، ما شاء الله تبارك الله، ربنا يحفظها ويخليهلك، هي العيلة كلها أجانب كدة مفيش مصريين عندكم".

وذكر هجرس في عدة مرات سابقة أن أسرته مكونة من 3 بنات أكبرهن زوجته: "مراتي ضافت لحياتي كتير، وهي أول بناتي وأول فرحتي، وبعدها تمارا وتالا آخر العنقود".