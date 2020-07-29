تعاني من ارتجاع المرئ؟.... 6 أعشاب تساعد على علاجه (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أمنية قلاوون: يعاني بعض الأشخاص من الإصابة بالحموضة وارتجاع المرئ، الناتج عن زيادة أحماض المعدة بعد تناول وجبة دسمة، ويصاحبها الشعور بمرارة الفم، وألم الصدر، وهناك بعض الأعشاب التي تساعد على علاج تلك الحالة. لقراءة التفاصيل اضغط هنا:

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