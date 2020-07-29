8 علامات تدل على أنك تتعامل مع مريض نفسي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

وفقا للبيانات التي يوفرها علماء النفس، فإن 1٪ إلى 4٪ من إجمالي سكان الأرض هم من المرضى النفسيين، ويمكن إخفاء الميول النفسية، وقد يكون من الصعب اكتشافها.

لذا يوضح موقع "برايت سايد" 8 علامات تدل على أن هذا الشخص مريض نفسي.

1- ليس لديهم أي عواطف:

وفقا لطبيب علم النفس الأمريكي سكوت بون، فإن المرضى النفسيين غير قادرين على اكتشاف الحزن في وجوه الناس، ولكن يمكنهم تقليد الاستجابة العاطفية لذلك، عندما يدركون أن شخصا حزينا.

2- ينامون قليلا جدا:

تظهر بعض الدراسات أن معظم المرضى النفسيين ينامون أقل من الأشخاص العاديين، عادة ينامون من 4 إلى 6 ساعات في الليلة، هذا لأنهم متحمسون باستمرار، لذلك من الصعب عليهم أن يهدأوا ويناموا جيدا.

3- يحبون أن يشعر الآخرون بالذنب:

لا يعترف المرضى النفسيون أبدا بخطئهم، إنهم يحرفون كلمات الآخرين ويعرضون الموقف بحيث يكون الآخرون مذنبين، على سبيل المثال، أنهم يستفزونك لأن يكون لديك بعض رد الفعل لإظهار أسوأ جوانبك للآخرين، لماذا؟ فقط لأنهم يستمتعون به.

4- يحبون الأضواء:

Advertisements

المرضى النفسيون ساحرون للغاية ويحبون أن يكونوا في دائرة الضوء، مثل الممثلين، يرتدون قناعا يجعلهم يبدون ودودين، حتى يتمكنوا من جعل أي شخص يثق بهم، وعندما يلتقون أشخاص جدد، يجعلونهم يعتقدون أن لديهم الكثير من القواسم المشتركة مع بعضهم البعض، ويخبرونهم بالثناء، ويبدون اهتماما بحياتهم الشخصية، ولكن في الواقع، يريدون أن يعجبوك لمجرد تسهيل التلاعب بك في المستقبل.

5- نرجسيون للغاية:

دائما سيفعلون ما هو جيد لهم، حيث يمكن أن يتباهى بإنجازاتهم ويذكر إخفاقات الآخرين، وهذا يجعلهم يبدون أفضل مما هم عليه بالفعل ويجذبون المزيد من الانتباه.

6- يكذبون طوال الوقت:

يكذبون للتلاعب بالآخرين والحصول على ما يحتاجون إليه، حيث لديهم دائما عذر في كل حالة، وغالبا ما يلومون الآخرين وليسوا أنفسهم أبدا، ومن المعروف أيضا أنهم يشعرون بالفخر عندما يكذبون بنجاح ولا يشعرون بالقلق إذا أدرك أحدهم أنها كانت كذبة، هذا لأنهم يمكن أن يبتكروا كذبة جديدة تشرح الموقف قبل طرح الأسئلة.

7- غير مسؤولين:

لا يلاحظ الأطباء النفسيون أي شيء سيئ بشأن سلوكهم، إنهم ينكرون دائما المسؤولية عن أفعالهم وعواقبها، ويمكنهم العثور بسرعة على شخص يمكنهم إلقاء اللوم عليه أو يمكنهم القول إن هذا كان الحل الوحيد الممكن في هذه الحالة وليس هناك ما يمكنهم فعله.

8- يخرقون القواعد باستمرار:

هذه واحدة من السمات الأكثر شيوعا للاعتلال النفسي، لأن المرضى النفسيون نرجسيون للغاية ولا يطيعون القوانين لأنهم يعتقدون أنهم أفضل من أي قانون، ويكسر المرضى النفسيون القواعد ويشجعون ضحاياهم على فعل الشيء نفسه لإخراج المسؤولية عن أكتافهم.