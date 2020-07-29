استشارى تغذية توضح الطريقة الآمنة لاختيار لحوم العيد

صحة

أيام قليلة قبل بدء عيد الأضحى المبارك الذى يكثر فيه تناول اللحوم والمشويات، ومع الاكثار من تناول لحوم العيد، تبحث كل ربة منزل عن اللحوم الآمنة التي يمكن شرائها في زمن كورونا، لذا قدمت الدكتورة ولاء أبو الحجاج، استشارى التغذية العلاجية مجموعة من النصائح لـ "هُن"، للاختيار الصحيح للحوم العيد.

اختيار اللحوم الحمراء

عند اختيار اللحوم لابد أن تكون حمراء تقترب إلى اللون الوردي مع عدم وجود نقط بيضاء والابتعاد عن اللحوم اللزجة كثيرة الدهون.

رائحة زفرة اللحوم

يجب أن تكون رائحة زفرة اللحوم بسيطة.

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طرق تساعد على تقوية المناعة عند تناول لحوم العيد

ولتقوية المناعة أثناء تناول لحوم العيد هناك بعض الأشياء التي يجب القيام بها منها، الإكثار من التوابل مثل الفلفل والبهارات والشطة والحبهان والزعتر والتقليل من الملح والليمون.

وضع الليمون على الشوربه، الكزبرة الخضراء والبقدونس.

الحفاظ على الوزن في العيد

للحفاظ على الوزن وقت تناول اللحوم يجب شرب كميات كبيرة من الماء، الابتعاد عن شرب الشاي مع الطعام وبعد تناوله مباشرة، حيث يؤدى إلى تقليل نسبة الحديد التي نحتاج إليها ولاسيما في ظل وباء كورونا.

الشاي الأخضر واليانسون

الإكثار من شرب الشاي الأخضر واليانسون.

عند الاستعداد لتناول اللحوم، يجب الحرص على شرب كوب ماء دافيء مع ملعقة عسل نحل صغيرة ونصف ليمونة والابتعاد عن بداية اليوم فور الاستيقاظ بتناول المشروبات التي تحتوي على الكافيين.