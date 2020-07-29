الامارات | مواصفات تدل على المطهرات الفائقة الجودة

شكرا لقرائتكم خبر عن مواصفات تدل على المطهرات الفائقة الجودة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قالت غرفة الصيادلة بولاية سكسونيا السفلى الألمانية إنه يمكن معرفة مطهرات اليد الفائقة الجودة، من خلال رائحتها.

وأوضحت الغرفة الألمانية أن المطهرات الهلامية أو السائل أو المناديل المبللة تفوح منها رائحة الكحول المستخدم بها، سواء كان الإيزوبروبانول أو الإيثانول، كما أن الشعور بالتبريد يعد من السمات المميزة للمنتجات الفائقة الجودة، وإذا فاحت رائحة الكلور من المطهرات، فعندئذ لا يجب استعمالها على اليدين.

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وللوقاية من فيروس كورونا يمكن استعمال المطهرات «المبيدة للفيروسات بشكل مقيد» أو «المبيدة للفيروسات»، ويعمل النوع الأول من المطهرات على قتل الفيروسات المغلقة فقط، ومنها فيروس كورونا، أما المطهرات المبيدة للفيروسات فإنها تقوم بقتل الفيروسات غير المغلقة.

وإذا كانت عبوة المطهرات مدوناً عليها «مضاد للبكتيريا» أو «مبيد للجراثيم»، فإنها تساعد في التخلص من البكتيريا والجراثيم فقط، ولا تصلح للتخلص من فيروس كورونا، وهناك بعض المستحضرات والمطهرات، التي تجمع بين النوعين. وتنصح غرفة الصيادلة الألمان باستعمال زجاجات المطهرات أو المناديل المبللة أو المطهرات السائلة على قطعة قماش، بدلاً من عبوات الإسبراي في المنزل؛ نظراً لأنه قد يتم استنشاق الجزيئات الصغيرة، ما يؤدي إلى تهيج الأغشية المخاطية، كما أن المناديل المبللة أو قطع قماش التنظيف، تعتبر أكثر كفاءة وفاعلية من عبوات الإسبراي.

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