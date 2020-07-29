الامارات | إعلان ترشيحات جوائز «إيمي» التلفزيونية

شكرا لقرائتكم خبر عن إعلان ترشيحات جوائز «إيمي» التلفزيونية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت جوائز «إيمي» التلفزيونية الأميركية، أمس، عن لائحة الترشيحات، فيما قد ينظم حفل توزيع جوائز الدورة الـ72 «افتراضياً» في 20 سبتمبر المقبل، بسبب استمرار جائحة «كوفيد-19» في الولايات المتحدة.

ورأى الخبراء أن أبرز المسلسلات الدرامية المرشحة للفوز الكوميديا السوداء «ساكسيسيشن»، التي تعرضها «إتش بي أو»، و«أوزارك» الذي أنتجته «نتفليكس». ومن إنتاجات «نتفليكس»، أيضاً، تخوض المنافسة سلسلة «ذي كراون» و«ذي هاندمايدس تايل»، و«بيتر كول سول».

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وقد يتمكن مسلسل «ذي مورنينغ شو» الجديد، الذي تبثه منصة «أبل تي في»، من منافسة المسلسلات المخضرمة.

وما لم تحصل مفاجآت، فمن المتوقع أن يكون أبطال هذه المسلسلات أبرز المرشحين لجوائز التمثيل. أما في فئة الممثلات، فتتنافس بطلة «ذي كراون» أوليفيا كولمان مع لورا ليني (أوزارك)، وجنيفر أنيستون (ذي مورنينغ شو).

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