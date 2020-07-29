الامارات | 3 آلاف تذكرة «لابيرل» لأبطال خط الدفاع الأول

شكرا لقرائتكم خبر عن 3 آلاف تذكرة «لابيرل» لأبطال خط الدفاع الأول والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت مجموعة الحبتور عن دعمها للعاملين في خط الدفاع الأول بدبي، من الكوادر الطبية في هيئة صحة دبي، وضباط وأفراد شرطة دبي، ومسعفي وموظفي مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، من خلال توفير 3000 تذكرة لحضور عرض «لابيرل» خلال شهر أغسطس، ضمن مفاجآت صيف دبي، وذلك كجزء من دعمها المستمر للحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد ـ 19).

جاء ذلك من خلال الاجتماع الذي نظمته المجموعة عبر تطبيق ZOOM، وحضره كل من نائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لمجموعة الحبتور، محمد خلف الحبتور، والمدير التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، خليفة حسن الدراي، ومدير الإدارة العامة للمرور بشرطة دبي، العميد سيف مهير المزروعي، والمدير التنفيذي لخدمات المساندة بهيئة الصحة بدبي، أحمد النعيمي، ومدير إدارة الصحة العامة بهيئة الصحة بدبي، الدكتورة بدرية أحمد الحرمي.

وينطلق عرض «لابيرل» من جديد في 30 يوليو الجاري حتى 29 أغسطس المقبل، ضمن إطار مفاجآت صيف دبي 2020، وسط مراعاة قواعد الصحة العامة والسلامة التي تأتي على رأس الأولويات.

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