الامارات | فوائد التمارين الرياضية بالجملة.. أياً كان عمرك أو مستوى لياقتك

شكرا لقرائتكم خبر عن فوائد التمارين الرياضية بالجملة.. أياً كان عمرك أو مستوى لياقتك والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تسفر ممارسة التمارين الرياضية عن فوائد بالجملة، ويمكن أن تطيل العمر. ولم يفت الأوان أبداً لترك الأريكة والسعي للاهتمام باللياقة البدنية.

ومن المهم ممارسة التمارين الرياضية في أي فترة بالعمر، لكن احتياجات اللياقة، وأكثر الأشياء التي تفيد الصحة، تتغير مع مرور السنين، حسبما جاء على الموقع الإلكتروني لصحيفة «ميرور» البريطانية.

إذن ما التمارين التي يحتاجها من هم في السبعينات من العمر؟ يقول طبيب العلاج الطبيعي، سامي مارغو: «الأمر كله يتمحور حول التدريب.. يوجد الكثير من الأبحاث التي تربط تقوية العضلات بخفض خطر تراجع الإدراك».

غير أن التهاب المفاصل والإصابات القديمة، والآلام بشكل عام، يمكن أن تجعل التدريب تحدياً في هذه الفترة من العمر.

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وإذا كانت هذه مشكلة، فيمكن تجربة السباحة والتمارين الرياضية المائية، لأن المياه تساعد في دعم وزن الجسم.

وهناك حيل بسيطة، مثل عدم استخدام الذراعين للدفع بنفسك للنهوض عن كرسي أو أريكة، ستساعد أيضاً في الحفاظ على العضلات بالساقين والجذع.

وأياً كان عمرك أو مستوى لياقتك، يتفق الخبراء في أهمية تحديد أهداف حقيقية. ابدأ اليوم ببعض تمارين التمدد البسيطة، إذ إنها توقظ العضلات وتخفض خطر الآلام والإصابات، ووجدت دراسة حديثة أنها تحسن وظائف الأوعية الدموية والدورة الدموية، خلال 12 أسبوعاً فقط.

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