- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن معظم الأطفال في ألمانيا يقرأون بانتظام والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت دراسة حديثة أن معظم الأطفال في ألمانيا، يقرأون أكثر من مرة كل أسبوع، خلال أوقات الفراغ.
وأظهرت الدراسة، التي نُشرت نتائجها أمس بعنوان: «الرصد الإعلامي للأطفال»، أن 77% من الأطفال، الذين تراوح أعمارهم بين 4 و13 عاماً، يقرأون الكتب، أو المجلات، أو «الكوميكس» (القصص المصورة)، أو الكتب الإلكترونية، أو المجلات.
وبحسب الدراسة التي شملت 2511 طفلاً، يشاهد 94% من الأطفال مرات عدة، في الأسبوع، أفلاماً أو مسلسلات أو برامج تلفزيونية، بينما يستمع 90% منهم إلى الموسيقى، أو برامج إذاعية، أو مسلسلات إذاعية، أو كتب مسموعة.
والدراسة تمثل نحو 7.4 ملايين طفل في ألمانيا، تراوح أعمارهم بين 4 و13 عاماً.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
كانت هذه تفاصيل خبر الامارات | معظم الأطفال في ألمانيا يقرأون بانتظام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.