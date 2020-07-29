الامارات | معظم الأطفال في ألمانيا يقرأون بانتظام

شكرا لقرائتكم خبر عن معظم الأطفال في ألمانيا يقرأون بانتظام والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت دراسة حديثة أن معظم الأطفال في ألمانيا، يقرأون أكثر من مرة كل أسبوع، خلال أوقات الفراغ.

وأظهرت الدراسة، التي نُشرت نتائجها أمس بعنوان: «الرصد الإعلامي للأطفال»، أن 77% من الأطفال، الذين تراوح أعمارهم بين 4 و13 عاماً، يقرأون الكتب، أو المجلات، أو «الكوميكس» (القصص المصورة)، أو الكتب الإلكترونية، أو المجلات.

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وبحسب الدراسة التي شملت 2511 طفلاً، يشاهد 94% من الأطفال مرات عدة، في الأسبوع، أفلاماً أو مسلسلات أو برامج تلفزيونية، بينما يستمع 90% منهم إلى الموسيقى، أو برامج إذاعية، أو مسلسلات إذاعية، أو كتب مسموعة.

والدراسة تمثل نحو 7.4 ملايين طفل في ألمانيا، تراوح أعمارهم بين 4 و13 عاماً.

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