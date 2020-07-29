الامارات | «الإمارات العلمي» يكرّم منتسبي الدورة الصيفية «عن بعد»

شكرا لقرائتكم خبر عن «الإمارات العلمي» يكرّم منتسبي الدورة الصيفية «عن بعد» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كرّم رئيس مجلس إدارة ندوة الثقافة والعلوم، بلال البدور، ورئيس مجلس إدارة نادي الإمارات العلمي، د.عيسى البستكي، منتسبي الدورة الصيفية الافتراضية التي عقدها النادي للطلاب من سن 10 إلى 18 عاماً، من الذكور والإناث، في الفترة من السادس إلى 27 يوليو الجاري، في مجالات الكهرباء، والإلكترونيات، والروبوت، والأمن السيبراني، والواقع الافتراضي، والواقع المعزز، والطباعة ثلاثية الأبعاد. وحضر التكريم جمع من منتسبي النادي العلمي والمشرفين عليه، بمشاركة 133 من الذكور والإناث، 74 من الذكور و59 من الإناث، بإجمالي 14 ورشة تدريبية في جميع المجالات سابقة الذكر.

ورحّب بلال البدور بالحضور ومشاركتهم في دورات النادي العلمي، في ظل جائحة «كورونا»، التي تم تجاوزها بفضل حكمة القيادة التي عبرت بالدولة إلى بر السلامة بفضل الجهود والدعم الكبير، والفضل لاهتمام الإمارات منذ زمن بعيد بالتقانة والتكنولوجيا، والتعامل مع البرمجيات بمختلف مجالاتها.

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وركز عيسى البستكي على أهمية الدورات العلمية التي ينظمها النادي في اتساع أفق المنتسبين، وشمولية معارفهم، ما يؤهلهم لخوض غمار الحياة مستقبلاً، فهم نواة مستقبلية مستمرة في فضاء العلوم.

• الدورات شارك فيها 133 من الذكور والإناث.

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