الامارات | معرض421 يفتح أبوابه مجدداً في الأول من سبتمبر

شكرا لقرائتكم خبر عن معرض421 يفتح أبوابه مجدداً في الأول من سبتمبر والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن معرض421، وجهة الفنون والتصميم في أبوظبي، التي تُعنى بالممارسات والأعمال الفنية المبتكرة، وتسعى إلى إبراز المواهب المحلية والإقليمية وتنميتها عبر طيف واسع من المجالات، عن عودته لفتح أبواب المركز في الأول من سبتمبر المقبل. وعقب إغلاق المركز مؤقتاً في 15 مارس الماضي، في إطار دعم جهود دولة الإمارات في احتواء انتشار فيروس «كوفيد-19»، أطلق معرض421 برامج متعددة لدعم الجماعات اللإبداعية في المنطقة، إضافة إلى تفعيل العديد من البرنامج عبر المنصّات الإلكترونية. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

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