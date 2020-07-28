قبل أيام من حلول عيد الأضحى المبارك، تعتبر الرقبة المحشية من الأكلات التي يفضلها البعض، لذلك نقدم لكِ طريقة عمل الرقبة المحشية على طريقة عماد الخشت، مقدم برنامج "طبخة ونص" على قناة "سي بي سي سفرة". المكونات رقبة بتلو مخلية. بابريكا. فلفل حار. طماطم. جزر. كرفس. زيتون أخضر. بصل أخضر. ثوم. Advertisements بصل. ملح. فلفل. زبدة. طريقة عمل الرقبة المحشية تبلي اللحم بالملح والفلفل والبابريكا. احشيها بالجزر والبصل الأخضر والكرفس والفلفل الحار. ضعيها في كيس الفرن مع الطماطم والثوم والبصل والزيتون والزبدة. اصنعي بالكيس فتحة علوية وأدخليها الفرن على درجة حرارة 160 حتى تمام التسوية. تقدم مقطعة لشرائح مع الأرز البسمتي الأصفر.

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