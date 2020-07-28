قبل عيد الأضحى.. طريقة عمل اللحمة الباردة

مطبخ

كتب: هن - 11:03 م | الثلاثاء 28 يوليو 2020

أيام معدودة تفصلنا عن الاحتفال بعيد الأضحى المبارك، وتعتبر اللحمة الباردة من الأكلات السهلة، والتي يمكن أن تكفي عدة أفراد خلال عزومات عيد الأضحى المبارك. ويقدم لك موقع "هن"، طريقة تحضير عرق لحمة باردة، على طريقة الشيف نجلاء الشرشابي. مقادير اللحمة الباردة 2 بصلة كبيرة مفرومة ناعم 4 فصوص ثوم مفرومة ملعقة صغيرة ملح وفلفل ملعقة صغيرة بهارات 1/2 ملعقة صغيرة جوزة الطيب 1/4 كيلو بصل مقطع كاروهات كوب ماء دافيء Advertisements مكعب مرقة لحمة طريقة تحضير اللحمة الباردة - اصنعي ثقوب داخل عرق اللحمة الفلتو، ولفيه بخيط جيدا. - تبلي العرق بالبصل المفروم والقوم والملح والفلفل والبهارات، وضعي جوزة الطيب، وادخلي تلك التتبيلة داخل الثقوب التي صنعتيها. - يوضع داخل كيس نايلون في الثلاجة لمدة ساعتين على الأقل، ويفضل تركه ليلة كاملة. - يلف عرق اللحمة الباردة بورق فويل مدهون زيت زيتون، واحرصي على عدم خروج أي سوائل منه. - يدخل الفرن لمدة ساعة على درجة حرارة عالية مع الحرص على الحفاظ على السوائل داخل الفويل. - حول عرق اللحمة في الصينية، يمكنك تزويد المياه كل حين بحيث لا يحترق الفويل أو يلتصق في الصينية. يقدم ساخنا.

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