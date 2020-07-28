منتقبات يقدمن المشاريب بمقهى سعودي والحكومة تعاقبه بعد جدل السوشيال ميديا

علاقات و مجتمع

ما هو متعارف عليه في كثير من المجتمعات قد يعتبر غريبا في مجتمعات أخرى، فهنا في مصر وغيرها من الدول العربية وظيفة النادلة أو "الجارسونة" طبيعية وتعمل بها كثير من الفتيات، إلا أنه في السعودية يعتبر أمرا غريبا وغير متعارف عليه، لهذا أصبح مقهى سعودي "ترند" على مواقع التواصل الاجتماعي لأنه وظف فتيات لخدمة الرجال.

وانتشرت الصور عبر موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، بشكل خاص، وأظهرت الصور فتيات محجبات ومنتقبات يسرن بين الرجال ليقدمن لهم المشروبات في مقهى بمدينة الطائف المحافظة، وانتشرت كذلك مقاطع مصورة للنساء والرجال عبر "تويتر".

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وكتب المغردون في تعليقات على تلك المشاهد، "معاقبة مقهى في الطائف بعد تشغيله لسيدات بخدمة الطاولات، والمنشأة خالفت الدليل الموحد لتنظيم بيئة عمل المرأة".

وانتشار الفيديو على نطاق واسع أدى إلى تدخل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والتي ردت بدورها على ما ينشر عبر الصحفة الرسمية على موقع "تويتر"، وأوضحت أنه تم فرض عقوبة على المقهى الذي ظهرت فيه النساء، دون أن تحدد جنسيتهن.

وجاء في تلك التغريدة، "إشارة إلى ما تم تداوله حول تشغيل أحد المقاهي لسيدات بخدمة الطاولات في محافظة الطائف، نوضح بأنه جرى الوقوف على المنشأة المخالفة للدليل الموحد لتنظيم بيئة عمل المرأة وإيقاع العقوبات النظامية عليها، وندعو إلى الإبلاغ عن المخالفات عبر تطبيق معاً للرصد، أو بالاتصال على الرقم 19911".

ويأتي ذلك رغم سياسة الانفتاح التي تنتهجها السعودية منذ فترة، وبدأت بقيادة لسيدات للسيارات، وظلت القرارات تتوالى بعد ذلك، ورغم أنها تسمح بعمل المرأة إلا أنها تراعي خصوصيتها في بيئة العمل بحسب أعراف المجتمع السعودي.