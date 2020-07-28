أقل من 5 جنيهات.. ماسك تفتيح البشرة في المنزل قبل العيد

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مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، تبدأ العديد من الفتيات بتحضير الوصفات الطبيعية، للعناية ببشرتهن، خاصة كل ما يخص تفتيح وتوحيد لون البشرة، وتلجأ العديد منهن لتطبيق الكريمات ووضع مواد التفتيح، التي لم تجني بفائدة، ومن ثم قدم الموقع الهندي "bold sky" ماسك الكركم والزبادي لتفتيح الهالات السوداء، وترطيب البشرة. المكونات ملعقتان دقيق Advertisements ملعقتان زبادي 1/2 ملعقة كركم. طريقة تحضيره وتطبيقه في وعاء عميق، قومي بخلط الدقيق مع الكركم والزبادي جيدًا حتى يتجانسوا. قومي بتنظيف وجهك جيدًا، ثم طبقي الخليط أسفل العين بطريقة "الطبطبة". اتركي الخليط لمدة 20 دقيقة حتى يجف، ثم اغسليه بالماء الفاتر. تُطبق الوصفة مرتين أسبوعيًا.

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