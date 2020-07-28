مش أول مرة.. إنجي وجدان تتوعد بمقاضاة سيدة تنمرت بها: هتتجاب من بيتها

علاقات و مجتمع

تتعرض الكثير من الفنانات للتنمر بشتى أنواعه خلال الآونة الأخيرة، من خلال انتقادات لاذعة وتعليقات متهكمة على مظهرهن أو بسبب مرض أصبن به، وهو الأمر الذي يدخل البعض في نوبات شديدة من الاكتئاب.

الفنانة إنجي وجدان، واحدة ممن دخلن في مرمى التنمر والانتقادات، حيث تعرضت له أكثر من مرة والتي حاولت التغاضى عنه، لتقرر أخيرًا التصدى لما تتعرض له بالتهديد بتحرير محضر ضد القائم بذلك الفعل.

ونشرت إنجي وجدان عبر صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، ما تعرضت له، حيث قالت لها إحدى المتابعات "كرتونة..."، لترد عليها إنجي قائلة، "إنتي غريبة جدا عملالي فولو عشان تشتميني وخلاص، ربنا يشفيكي وعلى فكرة أنا هعملك محضر سب وقذف".

وكتبت إنجي في تعليقها على لقطة الشاشة التي نشرتها بعدما حذرتها المستخدمة التي سبتها، "دخلت شتمتني ولما قلتلها هعملك محضر عملتلي بلوك، بس هي مش فاهمة إنها عادي تتجاب من بيتها.. افضح متنمر".

ربما تحمست الفنانة لخطوة تقديم بلاغ رسمي ضد المتابعة التي سبتها، عقب أسابيع من إعلان الفنان شريف منير عن تقديم بلاغات ضد المتنمرين على صورة ابنتيه، مطالبا الفنانين بإتخاذ الإجراءات القانونية ضد تلك التعليقات البذيئة.

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لم تكن هذة المرة الأولى التي تواجه فيها الفنانة إنجي وجدان التنمر الإلكتروني، فسبق أن تعرضت للانتقادات من إحدى المتابعات التي تهكمت عليها بكلمات خارجة.

بدأ الأمر باقتراح من الفنانة وهى تحاور متابعيها من خلال منشور شاركته عبر حسابها، تطلب رأيهم في شراء عدسة لاصقة "لينسز"، جديدة، قائلةً: "إيه رأيكم يا جماعة أجيب لينسز زي ديه، من مسلسل ونسني"، في 5 مايو الماضي من العام الحالي.

لترد عليها إحدى المتابعات بكلمات من التنمر والمضايقة، قائلةً: "انتي من غير اللينسز تشبهي أمنا الغولة عاد هيك لينسز تطلعي زومبي تمام، ربنا ياخدك وياخد اللي سواك فنانة".

وردا على التعليق، أعادت الفنانة مشاركة المنشور وتعليق المتابعة، قائلةً: "إيه ياجماعة كمية السواد والغل اللي الناس بقت فيه ده، بجد والله بيصعبوا عليا، الله يكون في عون أهلهم واللي حواليهم، ربنا يشفي".

وفي أكتوبر من العام الماضي، قامت إحدى متابعات الفنانة إنجي وجدان بإرسال رسالة مسيئة لها من خلال صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي"فيس بوك"، وذلك بسبب أزمتها مع الإعلامية ريهام سعيد، عقب حديثها عن أصحاب السمنة، حيث قالت المتابعة: "ناس كتير طلعت هاصت منهم إنجي وجدان وبالمناسبة إنجي مش ممكن تكون مبسوطة كدة، بس لو خست مش هتشتغل لأنها كاركتر".

وقالت المتابعة: "أنتِ أثبتِ لجمهورك إنك فيل مش بني آدم، على اللي عملتيه لريهام سعيد، ولو ما كانت ريحتك عرق ما علقتِ عليها قدام الفانز بتوعها، بس أكيد ريحتك وحشة أوي، الله يعين جوزك على القرف اللي هو فيه ده، جميل ورفيع وأنتِ تخينة بجد".

بينما ردت إنجي وجدان عليها بعنف قائلة: "وده مثل للأنواع العجيبة اللي بتتحدف عليا.. ديه واحدة عاملة أكونت من يومين بالضبط علشان تدخل تشتمني.. لا وإيه بتعاكس جوزي كمان.. والله الكائن ده بيورينا قد إيه الأمراض النفسية ممكن تعمل إيه.. ربنا يشفيها يا رب، ولو حد عنده دكتور كويس يبعتلها نمرته.. اسمها ليزا تادروس".