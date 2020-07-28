أيام قليلة قبل حلول عيد الأضحى المبارك، الذي يكثر فيه تناول اللحوم والمشويات، لذلك نقدم لكِ طريقة عمل شوربة اللحم بالشوفان على طريقة الشيف سالي فؤاد، مقدمة برنامج "حلو وحادق" على سي بي سي سفرة. المكونات ربع كيلو لحمة خالية الدسم. زيت ذرة. نصف كوب شوفان خشن. بصلة مقطعة صغير. فلفل الوان مقطع. نصف كوب صلصة طماطم. ملح. Advertisements فلفل أسود. بهارات لحمة. ماء مغلي. كزبرة خضراء. طريقة عمل شوربة اللحم شوحي البصل في الزيت ثم ضعي اللحمة والشوفان وشوحيه. إضافة الصلصة والفلفل الألوان والبهارات والملح والفلفل وقليل من الماء واتركيها على النار حتى تنضج. تقدم ساخنة بعد تزينها بالكزبرة.

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