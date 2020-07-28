قبل العيد.. طريقة تنظيف الكرشة والممبار

كتب: هن - 09:26 م | الثلاثاء 28 يوليو 2020

أيام قليلة ونستقبل عيد الأضحى المُبارك التي تستعد له ربات المنازل بتحضير أشهى أطباق اللحوم، والأصناف الجانبية من المُمبار والكرشة وغيرها. وتواجه السيدات عادًة أزمة خلال تنظيف الكرسة والممبار، مما يعيق تحضيرهم، "هن" يقدم لربة المنزل طريقة سهلة وبسيطة لتنظيفهم، وهي كالتالي: طريقة تنظيف الكرشة 1. انقعي الكرشة في ماء ساخن مع ملعقة صغيرة من الكربوناته لمدة 10 دقائق. 2. اكحتي الكرشة بظهر السكين حتى يصبح لونها أبيض وتختفي الطبقة الغامضة. Advertisements 3. ضعي الكرشة في الماء الساخن مع ¼ كوب خل. 4. اغسلي الكرشة من الماء الممزوج بالخل واطهيها بالطريقة المفضلة. طريقة تنظيف الممبار 1. انقعي الممبار في ماء ساخن وخل لمدة نصف ساعة. 2. اقلبي الممبار على ظهره، وانقعيه مرة أخرى في الماء الساخن والخل. 3. اكحتي ظهر الممبار بظهر السكين جيدا، حتى تزال طبقة الدهن كاملة. 4. انقعي الممبار في ماء وخل لمدة نصف ساعة ثم اشطفيه بالماء، وابدأي الطهي.

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