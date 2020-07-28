علاقات و مجتمع
شارك الفنان أحمد فلوكس متابعيه بصورة له مع زوجته السابقة وعائلته عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".
وعلق على الصورة قائلًا: أبي وأخواتي البنات وأولادهم وابني ومامته كل ما أملك.. ليس لي غيرهم وليس لهم غيري.. أحبهم ودائمًا داعم ليهم.. ربنا يحفظهم ويخليهم ويبعدهم عن كل سوء".
وانهالت التعليقات من متابعيه، "ربنا يخليكم لبعض، العائلة أهم شيء بالحياة، ربنا يجمعكم على خير"، وغيرها.
وكانت انتشرت بعض الأنباء عن ارتباط الفنان أحمد فلوكس بالمذيعة اللبنانية ديالا مكي، بعدما وجه رسالة غامضة إليها عبر خاصية "استوري" وذلك عقب سفره إلى الإمارات.
وقال "فلوكس" باللغة الإنجليزية: "منزل جديد.. حياة جديدة.. نسيت الماضي"، مرفقا صورا له، دون توضيح سبب تدوينته، أو الشخص الذي يوجه له الرسالة.
ويأتي ذلك عقب مشاركته، أغنية رومانسية، مرتين عبر خاصية "استوري"، وهو ما اعتبره البعض رسالة إلى حبيبته اللبنانية المقيمة في الإمارات.
كانت هذه تفاصيل خبر أحمد فلوكس ينشر صورة لزوجته السابقة وابنه: هؤلاء كل ما أملك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.