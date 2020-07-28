أحمد فلوكس ينشر صورة لزوجته السابقة وابنه: هؤلاء كل ما أملك

علاقات و مجتمع

شارك الفنان أحمد فلوكس متابعيه بصورة له مع زوجته السابقة وعائلته عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وعلق على الصورة قائلًا: أبي وأخواتي البنات وأولادهم وابني ومامته كل ما أملك.. ليس لي غيرهم وليس لهم غيري.. أحبهم ودائمًا داعم ليهم.. ربنا يحفظهم ويخليهم ويبعدهم عن كل سوء".

وانهالت التعليقات من متابعيه، "ربنا يخليكم لبعض، العائلة أهم شيء بالحياة، ربنا يجمعكم على خير"، وغيرها.

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وكانت انتشرت بعض الأنباء عن ارتباط الفنان أحمد فلوكس بالمذيعة اللبنانية ديالا مكي، بعدما وجه رسالة غامضة إليها عبر خاصية "استوري" وذلك عقب سفره إلى الإمارات.

وقال "فلوكس" باللغة الإنجليزية: "منزل جديد.. حياة جديدة.. نسيت الماضي"، مرفقا صورا له، دون توضيح سبب تدوينته، أو الشخص الذي يوجه له الرسالة.

ويأتي ذلك عقب مشاركته، أغنية رومانسية، مرتين عبر خاصية "استوري"، وهو ما اعتبره البعض رسالة إلى حبيبته اللبنانية المقيمة في الإمارات.