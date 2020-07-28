لأصحاب الكلى الواحدة.. 10 نصائح ذهبية لحياة آمنة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أميرة حلمي

الكلى من أهم الأعضاء الموجودة بجسم الإنسان، والتي تقوم بعدة وظائف حيوية، منها تنقية الدم وتصفيته من السموم، وتنظيم عملية الأيض وإخراج البول، وكذلك تنظيم ضغط الدم بالجسم.

وعلى الرغم من أن الإنسان يمتلك كليتين إلا أنه يمكن لواحدة القيام بعمل الكليتين على أتم وجه، وهناك حالات يعيش فيها الإنسان بكلى واحدة، منها أن يولد بواحدة فقط، أو يتبرع بها لأحد المرضى، أو حدوث استئصال نتيجة وجود إصابة وتلف بها.

ويقدم الدكتور سيد حماد استشاري التغذية بالمعهد القومي للتغذية لـمصراوي، نصائح غذائية لأصحاب الكلى الواحدة وأيضاً للمحافظة على الكليتين بشكل صحي.

- يجب ألا يتعدى الشخص المقدار المخصص له من البروتينات بشكل يومي، أي ما يعادل مقدار قطعة من اللحم أو الفراخ، ويكون تناوله 3 مرات أسبوعياً على الأكثر.

- تجنب الأطعمة المعلبة والمصنعة لاحتوائها على نسبة عالية من عنصر الصوديوم الذي يصعب التخلص منه ويجهد الكلى.

- تجنب الأملاح والمخللات وعدم الإفراط في تناولها.

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- الحرص على حدوث توازن بين عنصري الصوديوم والبوتاسيوم بالجسم، ويمكن الحصول على البوتاسيوم من الخضراوات والفواكهه الطازجة كالموز وغيره.

- الحرص على شرب كميات وفيرة من الماء والسوائل بشكل عام.

- عدم الإفراط في العناصر التي تحتوي على كالسيوم والفسفور لصعوبة التخلص منهم وحتى لا يتم إجهاد الكلى، يمكن الحصول عليهم من المصادر الطبيعية كشرب اللبن، ولكن يجب استشارة الطبيب عند تناول هذه العناصر كمكملات غذائية.

- عدم الإفراط في تناول الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الحديد كالباذنجان والسبانخ.

- حالات التعرق الشديد عند بذل مجهود بدني أو ممارسة الرياضة، يجب تعويض الجسم عما فقده من عنصري الصوديوم والبوتاسيوم، ويمكن الحصول على هذه العناصر في مشروب طبيعي مكون من لتر من الماء وذرة من ملح الطعام (ربع ملعقة صغيرة) وإضافة ليمونة متوسطة الحجم، وتناولها كمشروب مفيد للجسم، أو تناول الفواكهه الطازجة.

- ممارسة الرياضة الخفيفة كالمشي للتخلص من الدهون في الجسم.

- تقليل الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الكوليسترول وتجنب الانفعالات قدر الإمكان للمحافظة على الضغط الطبيعي للدم.