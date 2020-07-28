محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ياسمين الصاوي: توجد أنواع متعددة من اللحوم التي يفضل الأشخاص تناولها خلال عيد الأضحى، والتي تختلف عن بعضها من حيث نسبة الدهون، والكوليسترول، لذا يجب على مرضى القلب اختبار أنواع معينة منها لتجنب الإصابة بمضاعفات صحية. للمزيد..أضغط هنا

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كانت هذه تفاصيل خبر لمرضى القلب.. أي أنواع اللحوم ينصح بتناولها في عيد الأضحى؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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